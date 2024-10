Produtor morto em SP era ex-soldado dos EUA e foi condenado por assassinato

O produtor musical David Beckhauser Santos Herold, morto a tiros durante a gravação de um clipe na zona norte de São Paulo, já atuou como soldado dos Estados Unidos e também foi condenado por assassinato em Santa Catarina.

O que aconteceu

David, 34, tinha dupla cidadania. Com descendência norte-americana e brasileira, ele teve passagem pelo Exército dos Estados Unidos entre os anos 2008 e 2013, e chegou a participar em missões no Oriente Médio e no Afeganistão.

Em 2016, foi condenado a 16 anos de prisão. Ele era investigado como responsável pela morte de um dos chefes do tráfico de drogas no Morro do 25, no bairro Agronômica, em Florianópolis. O crime ocorreu no dia 26 de março de 2014 e teria sido motivado por disputas por regiões no tráfico.

A Justiça também o condenou por tentativa de homicídio contra o irmão da vítima. O Ministério Público listou envolvimentos e acusações do homem por crimes anteriores como tráfico de drogas, porte de armas e outros homicídios - o caracterizando na denúncia como ''altamente perigoso''.

Nas comunidades de Florianópolis, ele ficou conhecido como ''americano''. Mais recentemente, ele se apresentava como produtor musical do cantor de Trap Boladin 211.

Mais de 60 tiros foram disparados contra ele

David teria sido baleado por dois suspeitos. O crime foi na noite de quarta-feira (2), na rua Cariacica, no bairro Cachoeirinha da capital paulista, informou a Segundo a SSP (Secretaria de Segurança Pública).

Os dois homens armados teriam se aproximado de David enquanto ele fotografava algumas cenas. Os suspeitos dispararam cerca de 60 tiros e fugiram a pé na sequência, enquanto as pessoas que estavam no local correram, diz o boletim de ocorrência.

David foi levado à UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Peri, mas não sobreviveu. Segundo a SSP, o caso foi registrado como homicídio pelo 72º DP e os suspeitos ainda não foram identificados.

Um carro também ficou com diversas marcas de disparos. Na rua, foram encontradas cápsulas de munições de pistola. A polícia espera que câmeras de segurança da vizinhança ajudem na investigação.

O cantor Boladin lamentou a perda do amigo. ''Descansa em paz dindão, sem acreditar, nunca será esquecido. Para sempre no meu coração'', escreveu nas redes sociais.