Polícia recupera Ferrari furtada com a ajuda de fones de ouvido da Apple

A polícia de Waterbury, no estado norte-americano de Connecticut, conseguiu recuperar uma Ferrari 812 GTS 2023 graças a um fator bastante inusitado: os fones de ouvido que seu proprietário deixou no modelo. Os AirPods, que possuem localizador, foram vitais para que o modelo fosse encontrado.

O que aconteceu

Uma Ferrari 812 GTS, avaliada em US$ 575 mil (cerca de R$ 3,2 milhões na cotação atual), foi encontrada devido ao fato de AirPods do dono do veículo terem sido deixados no automóvel e posteriormente localizados.

O roubo ocorreu em 16 de setembro, com o proprietário entrando rapidamente em contato com as autoridades, que usaram o "Find My" da Apple para localizar os fones de ouvido que estavam dentro da Ferrari.

Assim, o modelo foi localizado em um posto de combustível. O ladrão fugiu, mas foi identificado como Dion Schontten, de 22 anos, pois ironicamente deixou seu iPhone no modelo. Com isso, um mandado de prisão foi expedido.

Ele foi localizado 10 dias depois, quando a Polícia de Waterbury prendeu dois suspeitos em conexão com um Acura TLX 2023 roubado de Nova York. Schontten era um deles, e recebeu ainda mais uma acusação de roubo.

