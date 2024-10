PMI de serviços do Brasil sobe a 55,8 em setembro; PMI composto avança para 55,2 pontos

O Índice gerente de compras (PMI) sobre a atividade do setor de serviços do Brasil subiu para 55,8 pontos em setembro, após 54,2 em agosto, de acordo com dados divulgados pela S&P Global nesta quinta-feira, 3.

Os participantes da pesquisa atribuíram a recuperação na atividade de serviços a um aumento considerável da atividade de negócios, em meio a uma melhora mais forte na captação de novos negócios.

Além disso, os índices de preços mostraram aumentos mais brandos nos custos de insumos e preços de venda, mas as taxas de inflação permaneceram acima das suas respectivas médias de longo prazo.

"As pressões sobre os custos permaneceram elevadas e a um dos níveis mais altos já registrados em pouco mais de um ano e meio", destacou em nota a diretora associada econômica da S&P Global Market Intelligence, Pollyanna de Lima.

Segundo a S&P, os participantes da pesquisa destacaram aumento nos custos de diversas categorias, incluindo eletricidade, internet e alimentos em relação ao mês de agosto.

PMI Composto

A S&P Global também reportou que o PMI composto, que mede a atividade industrial de serviços, avançou de 52,9 pontos em agosto para 55,2 pontos em setembro. De acordo com a S&P, as entradas de novos negócios registraram o maior aumento em 27 meses.

"As entradas de novos negócios registraram o maior aumento em 27 meses. O setor de serviços continuou a registrar um aumento mais acelerado nas vendas do que aquele observado no setor industrial, mas as taxas de expansão aumentaram em ambos. No entanto, o setor industrial foi mais positivo no que diz respeito à criação de empregos", disse a S&P Global.