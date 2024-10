Petrobras e Ternium assinam contrato para fornecimento de gás no mercado livre

SÃO PAULO (Reuters) - A Petrobras e a Ternium assinaram contrato para o fornecimento de gás natural no ambiente livre de comercialização para atendimento à unidade da siderúrgica localizada no Rio de Janeiro, informou a petroleira em comunicado nesta quinta-feira.

O acordo, segundo a companhia, marca a migração da Ternium do mercado cativo para o mercado livre no Estado fluminense, com suprimento firme de gás natural realizado pela Petrobras.

As empresas também informaram que pretendem desenvolver outras parcerias e sinergias envolvendo negócios no setor de gás natural, aderentes à agenda de descarbonização do setor siderúrgico.

(Por Marta Nogueira)