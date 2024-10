AtlasIntel: Pietá e Sanches lideram disputa para Prefeitura de Guarulhos

Do UOL, em São Paulo

Elói Pietá (Solidariedade) e Lucas Sanches (PL) estão tecnicamente empatados na liderança para a disputa da Prefeitura de Guarulhos (SP), segundo pesquisa AtlasIntel divulgada nesta quinta-feira (3).

O que aconteceu

Pietá tem 26,4% das intenções de votos, enquanto Sanches tem 25,9%. Eles estão tecnicamente empatados, considerando a margem de erro de 3 pontos percentuais.

Jorge Wilson Xerife Consumidor (Republicanos) aparece no terceiro lugar com 19,6% dos votos. Ele está empatado dentro da margem de erro com Alencar (PT), que tem 14,1% das intenções.

Veja o resultado da pesquisa

Elói Pietá (Solidariedade): 26,4%

26,4% Lucas Sanches (PL): 25,9%

25,9% Jorge Wilson Xerife Consumidor (Republicanos): 19,6%

19,6% Alencar (PT): 14,1%

14,1% Márcio Nakashima (PDT): 6,9%

6,9% Waldomiro Ramos (PSB): 0,5%

0,5% Não sei: 1,4%

1,4% Branco/Nulo: 5,1%

Metodologia

O AtlasIntel entrevistou 830 eleitores entre os dias 27 de setembro 2 de outubro pela internet (por meio de smartphones, tablets, laptops ou computadores). A pesquisa foi feita com recursos próprios e tem grau de confiança de 95%. A margem de erro é de três pontos percentuais. O levantamento foi registrado na Justiça Eleitoral sob o número SP-06709/2024.