Ônibus é sequestrado e passageiros são roubados no Rio

Um ônibus intermunicipal foi assaltado e sequestrado por suspeitos ao chegar no Rio de Janeiro na manhã desta quinta-feira (3).

O que aconteceu

Veículo vinha de Maricá e foi abordado quando passava por São Cristóvão. Segundo testemunhas, três suspeitos entraram no ônibus. Um deles rendeu o motorista e os outros dois pularam a catraca para roubar os passageiros.

Os suspeitos sequestraram o veículo, que foi levado até o Complexo da Maré. As vítimas procuraram a polícia após a fuga dos sequestradores.

Vítimas e testemunhas são ouvidas, diz polícia. Em nota, a PCERJ informou que o caso foi registrado na 17ª DP de São Cristóvão.

Informações sobre autores do crime são procuradas. A PMERJ afirmou que o comando do 4º BPM trabalha em conjunto com a Polícia Civil. "A Polícia Militar vai procurar as concessionárias dos ônibus a fim de adotar melhor estratégia para frustrar as tentativas de roubos na região", disse, em nota.

Três assaltos na mesma localidade foram registrados no último mês, afirmou a Viação Nossa Senhora do Amparo, responsável pelo coletivo. Em nota enviada ao UOL, a empresa informou que lamenta os incidentes e que "está colaborando ativamente com as autoridades competentes, fornecendo imagens do circuito de monitoramento e demais informações".