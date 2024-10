Cabelo ressecado? Estes são meus óleos favoritos para fios finos e lisos

Os óleos reparadores de ponta entraram com toda a força para a minha rotina desde que comecei a fazer mechas e clarear o cabelo. Para se ter uma ideia, ando com um desses em cada bolsa e são eles que me salvam naqueles dias em que o cabelo está com um aspecto ressecado.

Depois de testar 12 produtos pensando em cabelos finos, lisos e quimicamente tratados (como os meus), esses quatro óleos foram os meus escolhidos, dentro de quatro categorias:

1. Mais leve

O que eu gostei?

Textura muito leve. Foi um dos últimos a entrar na minha rotina capilar, mas disparou como favorito pela textura, que é a mais leve entre todos os produtos que testei.

Cheiroso, o óleo da Braé é bem leve e não pesa nos fios Imagem: Elisa Soupin

Não pesa os fios. Uso três pumps desse produto e sinto que essa quantidade é suficiente para amenizar as pontas secas e dar brilho, sem pesar nem deixar com aspecto oleoso.

Cheirinho gostoso. A fragrância é muito agradável e doce, mas suave. Para mim, é a opção com o cheiro mais neutro da lista.

Bom resultado. Ele promete hidratação intensa e brilho para cabelos opacos, sem vida, com frizz e pontas ressecadas —e realmente faz o serviço.

Pontos de atenção

Embalagem. Com 35 ml, o produto vem em uma embalagem opaca. Particularmente, não curti porque não dá para saber quanto do produto você já gastou. Mas é apenas um detalhe.

Quem vai gostar desse produto?

As pessoas de cabelos lisos e muito finos, que buscam um óleo que realmente funcione, sem deixar um aspecto sujo, podem se jogar sem medo de errar nesse produto.

2. Melhor custo-benefício

O que eu gostei?

Melhor custo-benefício. Já estou na minha segunda embalagem desse óleo e, pela quantidade que vem (50 ml), acho o preço imbatível.

Bastante brilho. A fórmula tem partículas de brilho que parecem purpurina e "desaparecem" no cabelo, deixando só brilho.

Com rápida absorção, o óleo da Lola Cosmetics deixou meu cabelo com bastante brilho Imagem: Elisa Soupin

Ótima proteção térmica. Já apliquei no cabelo molhado e sequei com secador para proteger os fios e o resultado foi um visual bem alinhado.

Rápida absorção. A fórmula, que é bem leve, é absorvida bem rápido pelos fios —você acaba de passar e já nem sente mais o produto.

Pontos de atenção

Fragrância marcante. Todos os produtos da linha desse óleo tem um perfume bem forte, o que pode desagradar algumas pessoas. Para mim, não incomodou.

Quem vai gostar desse produto?

Recomendo o produto para quem deseja prolongar o efeito liso no cabelo e gosta de cheiros marcantes.

3. Mais cheiroso

O que eu gostei?

Melhor fragrância. Uso esse óleo há anos e continuo achando que ele é o mais cheiroso que já usei. Ele conta com uma fragrância cítrica, floral e verde muito única. Até a influenciadora Gabi Brandt, aficcionada por perfumes, já falou que usa e adora o cheiro desse óleo. E o cheirinho fixa bastante no cabelo.

Pode reaplicar sem medo. Por ser bem fino, se você sentir que precisa de um pouco mais, pode aplicar sem medo, porque ele não vai pesar nos fios.

Além de cheiroso, o produto também tem proteção térmica para o cabelo Imagem: Elisa Soupin

Protege os fios. Com óleo de sementes de linho e vitamina E na composição, protege o cabelo das agressões externas criando uma película antirressecamento e antiumidade, além de dar brilho. Também pode ser usado como protetor térmico para temperaturas de até 230º C.

Prático. Como vem em embalagens de 15 ml, 30 ml e 50 ml, dá para ter um em casa e um na bolsa sem ocupar muito espaço.

Pontos de atenção

Preço. Eu acredito que vale o investimento. Mas, por 15 ml, que é uma embalagem bem pequena, tem um preço um pouco salgado e pode pesar no orçamento.

Quem vai gostar desse produto?

Recomendo para quem deseja um óleo de cabelo levinho, prático e que ainda deixa o cabelo super cheiroso.

4. Melhor reparação de pontas

O que eu gostei?

Não pesa no cabelo. Embora não seja tão levinho quanto os outros e ter uma textura mais densa, ele manteve a leveza e não deixou o cabelo oleoso.

Power reparação. Esse é o óleo perfeito para usar naqueles dias em que a situação do cabelo está crítica, como no pós-praia ou depois de se expor ao sol e ao vento por muito tempo. Como é recomendado para quem tem fios coloridos e pontas duplas, tem uma formulação reforçada que consegue melhorar a aparência dos fios em pouco tempo.

Sofisticado, o óleo da Kérastase tem fórmula reforçada para reparar as pontas Imagem: Elisa Soupin

Fragrância sofisticada. Não tem jeito: a Kérastase é uma marca francesa muito conhecida por suas fragrâncias icônicas nos produtos —e esse não foge à regra. Nas redes sociais, muitos comparam o cheiro desse óleo ao perfume Coco Mademoiselle, da Chanel.

Ponto de atenção

Preço. Apesar de acreditar que ele vale cada centavo, o óleo tem um preço bem acima dos demais. Por outro lado, vale dizer que ele vem com 100 ml e já entrega resultado com pouca quantidade, o que pode acabar compensando a compra.

Quem vai gostar desse produto?

Quem tem cabelo fino em situação crítica, precisando daquela reparação mais intensa, vai curtir esse óleo, além de todas as pessoas que amam as fragrâncias de Kérastase.

