O detalhe que colocou Pablo Marçal no debate da Globo

A porcentagem mínima de intenções de votos registrada na última pesquisa eleitoral do instituto Quaest foi o que incluiu Pablo Marçal (PRTB) entre os candidatos convocados ao debate da TV Globo à Prefeitura de São Paulo, que acontece nesta quinta-feira (3), às 22h (de Brasília).

O que aconteceu

Legislação eleitoral. De acordo com a lei eleitoral, emissoras são obrigadas a convidar os candidatos de partidos com, no mínimo, cinco representantes no Congresso Nacional e sem impedimento na Justiça, seja eleitoral ou comum.

6% das intenções de voto. Além dos nomes exigidos por lei, a Globo também definiu como critério convidar os candidatos que alcançaram pelo menos 6% de intenções de voto na última pesquisa da Quaest, que foi divulgada na segunda (30).

Marçal cumpriu requisito. No último levantamento da Quaest, Marçal registrou 21% das intenções de voto. Na sondagem, ele ficou empatado com Ricardo Nunes (MDB) e Guilherme Boulos (PSOL).

Os cinco nomes convidados para o evento. Guilherme Boulos (PSOL), José Luiz Datena (PSDB), Pablo Marçal (PRTB), Ricardo Nunes (MDB) e Tabata Amaral (PSB).

Regras para evitar violência e restringir conteúdo nas redes

A TV Globo tomou medidas para garantir segurança, após outros debates serem marcados por violência física. Apenas um assessor será aceito no estúdio. Outras duas pessoas de cada equipe poderão participar, mas ficarão em outro local.

Assessores dos candidatos não poderão circular no estúdio nem se manifestar nos bastidores. A equipe de campanha também está sujeita a levar advertência — o candidato pode perder um minuto nas considerações finais, caso assessores desobedeçam ao regimento.

Emissora irá restringir publicação de conteúdo sobre debate nas redes sociais e propaganda eleitoral. O UOL apurou que as regras do debate indicam que "os candidatos poderão fazer uso de até 15 minutos de imagens do debate em seus perfis oficiais, sem retirá-las de contexto".

Debate da TV Globo - Prefeitura de São Paulo