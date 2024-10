Nova pesquisa Datafolha: quem subiu e quem caiu para prefeito de SP

A nova pesquisa Datafolha com as intenções de voto para a Prefeitura de São Paulo (SP), divulgada nesta quinta-feira (3), mostrou um empate técnico entre os três primeiros colocados.

O que mostra a pesquisa Datafolha

Ricardo Nunes (MDB) caiu e perdeu a liderança numérica. Na pesquisa anterior, o emedebista estava na frente, com 27% das intenções de voto. Agora, ele aparece em segundo lugar, com 24%.

Boulos oscilou para cima. O psolista passou de 25%, na rodada anterior, para 26%, e agora aparece numericamente à frente dos oponentes na preferência dos eleitores paulistanos.

Outro que ganhou espaço foi Pablo Marçal (PRTB). O candidato cresceu três pontos percentuais. Ele estava em terceiro lugar no levantamento anterior, com 21%, e agora aparece empatado tecnicamente na liderança, com os mesmos 24% do atual prefeito.

Tabata Amaral (PSB) oscilou para cima e Datena (PSDB) para baixo. A deputada atingiu 11% das intenções de voto (eram 9% na pesquisa anterior. O tucano, por sua vez, chegou a 4% (eram 6%). Abaixo, aparecem Marina Helena (Novo), que segue com 2%.

No pelotão de trás, nada mudou. Bebeto Haddad (DC), Ricardo Senese (UP), João Pimenta (PCO) e Altino Prazeres (PSTU) se mantiveram com 0%, mesmo resultado apresentado na sondagem anterior.

Confira os números completos do Datafolha para SP

Guilherme Boulos (PSOL): 26% (eram 25%)

26% (eram 25%) Ricardo Nunes (MDB): 24% (eram 27%)

24% (eram 27%) Pablo Marçal (PRTB): 24% (eram 21%)

24% (eram 21%) Tabata Amaral (PSB): 11% (eram 9%)

11% (eram 9%) Datena (PSDB): 4% (eram 6%)

4% (eram 6%) Marina Helena (Novo): 2% (eram 2%)

2% (eram 2%) Bebeto Haddad (DC): 0% (era 0%)

0% (era 0%) Ricardo Senese (UP): 0% (era 0%)

0% (era 0%) João Pimenta (PCO): 0% (era 0%)

0% (era 0%) Altino Prazeres (PSTU): 0% (Não apareceu na pesquisa anterior)

0% (Não apareceu na pesquisa anterior) Branco/nulo: 6% (eram 6%)

6% (eram 6%) Indecisos : 3% (eram 3%)

Sobre a pesquisa

A pesquisa Datafolha foi contratada pela TV Globo e pela Folha. O levantamento foi realizado presencialmente com 1.806 pessoas de 16 anos ou mais em São Paulo nos dias 1º a 3 de outubro e com margem de erro de 2 p.p. para mais ou para menos. A pesquisa está registrada na Justiça Eleitoral sob o protocolo SP-09329/2024