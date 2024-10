Mulheres x homens: o detalhe do Datafolha de SP que pode decidir eleição

A pesquisa Datafolha, divulgada nesta quinta-feira (3), analisou a rejeição dos candidatos à Prefeitura de São Paulo (SP). O levantamento mostrou Guilherme Boulos (PSOL) e Pablo Marçal (PRTB) em situações opostas entre homens e mulheres.

O que o Datafolha mostra sobre rejeição

Marçal tem uma grande rejeição entre as mulheres. De acordo com a pesquisa, 59% do eleitorado feminino não votaria de jeito algum no candidato do PRTB. Entre os homens, a rejeição a Marçal é menor: menos da metade do eleitorado, 47%, não votaria no "ex-coach".

A situação de Boulos é oposta. O psolista tem maior rejeição entre os homens: 45% - número, no entanto, ainda menor que o de Marçal no mesmo segmento. Entre as mulheres, por outro lado, o deputado é preterido apenas por 32%.

Marçal é o mais rejeitado de forma geral. Na pesquisa completa, sem segmentações, o candidato tem 53% de rejeição. Enquanto isso, 38% não votariam de jeito nenhum em Boulos e 23% em Nunes.

Confira os números completos de rejeição do Datafolha

Pablo Marçal (PRTB): 53%

53% Datena (PSDB): 39%

39% Guilherme Boulos (PSOL): 38%

38% Ricardo Nunes (MDB): 23%

23% Tabata Amaral (PSB): 14%

14% João Pimenta (PCO): 10%

10% Marina Helena (Novo): 10%

10% Bebeto Haddad (DC): 9%

9% Altino Prazeres (PSTU): 7%

7% Ricardo Senese (UP): 6%

6% Indecisos: 2%

2% Não rejeita nenhum: 1%

1% Rejeita todos: 1%

Sobre a pesquisa

A pesquisa Datafolha foi contratada pela TV Globo e pela Folha. O levantamento foi realizado presencialmente com 1.806 pessoas de 16 anos ou mais em São Paulo nos dias 1º a 3 de outubro e com margem de erro de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. A pesquisa está registrada na Justiça Eleitoral sob o protocolo SP-09329/2024