Mulher morre em acidente de carro; suspeita é que airbag atingiu artéria

Uma mulher morreu depois que o carro que ela dirigia bateu em um veículo parado e acionou o airbag. O acidente ocorreu na tarde de terça (1º) na Avenida das Jaqueiras, no Distrito Federal.

O que aconteceu

Marcela Melo, 37, colidiu com um veículo parado na faixa de pedestre, em frente ao Terminal Rodoviário do Cruzeiro. A batida fez o airbag do carro ser acionado.

Polícia investiga se peça do airbag se soltou e atingiu pescoço da vítima. Ela sofreu uma grave lesão na artéria e morreu no local, informou a Polícia Civil.

Marcela dirigia um Toyota Etios XS 1.5, modelo 2015/2016. O veículo tinha recall para substituição do airbag do passageiro e do motorista, segundo dados da Senatran (Secretaria Nacional de Trânsito).

Em nota, a Toyota lamentou o acidente e informou que o carro se encontra em campanha de recall pendente desde 2019. "Para que a Toyota possa fornecer maiores informações, será necessária perícia técnica".

Marcela era assistente social e morava em Taguatinga. Amigos e familiares compartilharam nas redes que o velório e sepultamento dela acontece hoje a partir das 13h no Cemitério Campo da Esperança, em Taguatinga.

A motorista do outro carro não ficou ferida e prestou depoimento na delegacia. Uma perícia vai apurar as circunstâncias do acidente.

Leia a nota da Toyota na íntegra:

"A Toyota se solidariza com a família da vítima e lamenta o ocorrido. Com relação ao veículo, informa que se encontra com campanha de recall pendente desde 2019. Para que a Toyota possa fornecer maiores informações, será necessária perícia técnica.

Aproveitamos para pedir aos proprietários que verifiquem se os seus veículos estão envolvidos na campanha de recall pelo site https://www.toyota.com.br/meu-toyota/servicos/recall, pelo Toyota Assistência 24 horas no telefone 0800 703 0206 ou diretamente com o concessionário mais próximo. Caso o veículo esteja envolvido na campanha de recall, pedimos que o proprietário entre em contato com a Rede de Concessionárias Toyota para realizar o agendamento. O serviço consiste na substituição do deflagrador da bolsa do airbag, tem duração estimada de até 1 hora e é realizado de forma gratuita."