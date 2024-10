Fácil de montar, mesa didática infantil é opção para tirar criança de telas

Uma mesinha didática é uma boa opção de presente para divertir as crianças e estimular o seu desenvolvimento. E um dos modelos que têm feito sucesso entre consumidores é o da marca Poliplac. Por ser desmontável e leve, é prática de transportar para onde preferir

A seguir, confira as características desse produto e o que diz quem o comprou.

O que diz a Poliplac sobre essa mesinha

Tem tampa que abre e fecha e porta-objetos (que pode ser usado para guardar lápis e outros itens);

Acompanha duas cadeiras coloridas;

Vem com seis adesivos com três temas diferentes;

Promete desenvolver a coordenação motora, a concentração, a percepção, a interação, além de atividades individuais ou em grupo;

Recomendada para crianças a partir de quatro anos;

Possui certificação de segurança do Inmetro;

Pode ser usada para brincar, desenhar ou para estudar.

O que diz quem comprou o produto

Essa mesinha infantil de atividades recebeu uma avaliação média de 4,7 estrelas (do total de cinco).

Linda, colorida e resistente. Meu filho ama. Bem fácil de montar, mas o encosto das cadeirinhas fica com um detalhe mal acabado no encaixe... Nada que atrapalhe o uso, mas poderiam corrigir para a estética do produto.

Luana

Meu filho adorou. Tem os espaços de dentro para guardar os materiais. As cadeiras e a mesa são bem resistentes. É fácil de montar. Recomendo!

Francielli Kelerman Longhi

A mesinha é bem feita, com ótimo material, acabamentos arredondados e fácil encaixe na montagem. Serviu muito bem. As cadeirinhas são muito confortáveis. Vale a pena, pois é fácil de transportar se necessário. É ótima para brincar com os coleguinhas e sair das telas.

Mayra

Por mais que seja um valor alto, você paga pela qualidade do produto. A construção é boa. O plástico da mesa é de boa espessura e não irá quebrar facilmente. Trava boa -- só lixar um pouco, conforme o manual instrui. Pode comprar, mesmo sendo mais cara do que as outras, que irá gostar.

Thiago V.

Pontos de atenção

Por outro lado, alguns consumidores registraram reclamações sobre a fragilidade do material, além de defeitos nos pés e na tampa da mesa.

O produto é razoável. Tem rebarbas e o plástico é frágil. Todavia, atende à necessidade de uma criança. Poderia ter mais qualidade pelo preço que é.

Hermes Gonçalves Pereira Sérvula



Gostei bastante das divisórias da mesa e do fato de as cadeiras serem de montar e assim variar. No entanto, a tampa da mesa quebrou no mesmo dia em que chegou.

Evaniely Sayonara dos S. Costa

Ela é linda, mas achei as cadeiras sem firmeza, devido aos pés arredondados.

Diuliane Oliveira

Quer saber mais sobre eletrônicos, produtos de casa, de beleza e achadinhos do momento? Fique de olho na nossa curadoria de ofertas: no Monitor de Ofertas UOL, no nosso Canal do WhatsApp e nos vídeos do TikTok (@guiadecompras_uol).

Escolhemos cada produto de forma independente e checamos os preços na data da publicação (ou seja, podem variar!). Ao comprar pelos nossos links, ganhamos uma comissão, mas você não paga nada a mais por isso. O UOL não é dono nem participa da comercialização dos produtos oferecidos neste conteúdo. Dessa forma, não nos responsabilizamos pelos itens anunciados.