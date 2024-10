Nossos carros estão cada vez mais modernos e tecnológicos. Cada ano que passa, uma nova solução é apresentada para despertar o interesse dos compradores. É verdade que muitas dessas invenções têm pouca ou nenhuma utilidade, e às vezes até são descartadas depois de perceberem que não foram bem aceitas pelo mercado.

Mas, no geral, gostamos de ver os carros evoluindo, e de fato desejamos ter o mais novo e completo do momento. Porém, nem sempre nosso bolso permite a realização dessas vontades e temos que nos contentar com carros mais simples nas nossas garagens, não só pelo próprio valor mais baixo que tende a ter no mercado, como também pelo esperado custo de manutenção menor.

Colunistas do UOL

Todos os dias atendo pessoas que necessitam de um carro, mas estão com orçamento limitado para compra e não podem encarar manutenções onerosas, ou seja, querem veículos baratos e simples.

Felizmente não faltam opções no nosso mercado que atendam essas necessidades. E, para saber escolher modelos com essas características, listei 10 itens que você pode descartar caso queira um carro com manutenção simples e barata.

Freios a disco na traseira

Os freios dos carros modernos são muito eficientes, ainda mais se considerarmos modelos pós-2014, que obrigatoriamente contam com sistema ABS, que não permite que as rodas travem em frenagens bruscas.

Sendo assim, não tem motivos para se preocupar com modelos que ainda contam com freios a tambor na traseira. Pode ter certeza que se estão lá, é porque atendem os rígidos critérios dos fabricantes.

Os discos com pastilhas podem até ser melhores na dissipação do calor, mas se desgastam mais rápido e custam mais caro para manter. Se a ideia é economizar, escolha freios a tambor na traseira.

Correia dentada

Motores a combustão exigem sincronismo entre as peças móveis, e quem cumpre com essa função é a correia dentada de borracha, que pode ser seca ou banhada, e exige manutenção periódica.

Caso não seja feita, os riscos de quebra são grandes, e o reparo causa danos catastróficos para o bolso. A solução para fugir disso é escolher motores com corrente de comando, feita de metal, semelhante a uma corrente de bicicleta. Na teoria, as correias não exigem manutenção e devem durar o mesmo tempo de vida do motor. Seu bolso agradece.

Pneus grandes

Para muitas pessoas, onde eu me incluo, o visual do carro é um item importante. E nada como um bom conjunto de rodas e pneus que casem bem com o visual do carro.

Porém, quanto maior o conjunto, maior será o custo de manutenção, quando for necessário a substituição dos pneus. Se não quiser levar sustos com os preços dos pneus, evite rodas com mais de 15 polegadas de diâmetro.

Suspensão refinadas

Esse é um dos itens que mais fazem as pessoas revenderem seus carros. Basta visitar uma oficina e receber o orçamento das peças de suspensão para querer se desfazer do carro.

Isso acontece principalmente nas suspensões mais refinadas, do tipo independente nas quatro rodas. Óbvio que são melhores para a dinâmica do carro e até tendem a transmitir mais conforto, mas sua arquitetura é bem mais complexa, com vários braços e buchas móveis.

Quem pensa com o bolso deve escolher o esquema "arroz com feijão" de McPherson na dianteira e eixo de torção na traseira.

Injeção direta

Aqui temos um sistema altamente eficiente para emissões de poluentes e que tende a deixar o motor ainda mais econômico. Parece algo bom, mas tem sido um pesadelo no momento da manutenção.

Ocorre que o combustível deixa de passar pelas válvulas de admissão e passa a ser injetado direto na câmara de combustão, fazendo com que os corpos dessas válvulas carbonizem com o tempo. Fora que esses bicos trabalham com mais pressão e são mais suscetíveis a problemas por uso de combustível de má qualidade.

Para evitar essas manutenções, o bom e velho sistema de injeção eletrônica convencional ainda é a melhor escolha.

Turbo

Mais um componente para fugir, se você não quer ter sustos na manutenção do seu carro. Carros turbos são complexos, exigem muito mais dos sistemas de lubrificação e arrefecimento, e muitas vezes caem nas mãos de pessoas que gostam de performance.

O bom e velho motor naturalmente aspirado é sem dúvidas mais adequado para quem quer fugir de manutenções caras.

Lâmpadas de xenônio

Os carros mais modernos estão optando por lâmpadas de LED, mas não faltam opções de modelos mais refinados no mercado de usados, que utilizam lâmpadas de xenônio.

São bonitas de se ver e iluminam muito bem, mas na hora que queimam você vai desejar ter escolhido a versão mais simples do mesmo carro, com lâmpadas convencionais.

Freio de estacionamento eletrônico

Quando o carro é novo, tudo tende a funcionar perfeitamente. É com o passar dos anos que probleminhas chatos começam a aparecer, e atingem principalmente os carros usados.

O sistema de freio de estacionamento eletrônico é uma dessas coisas que o pessoal adora exigir nos carros atuais. Pode até ser bonitinho o pequeno botão que substitui a alavanca, mas torça para ele não dar problema.

Enquanto o sistema antigo, de cabo e alavanca, é simples e barato de se arrumar, o eletrônico envolve módulos que se conversam entre si. Quando para de funcionar, é melhor preparar o bolso.

Start-stop

Chato para 10 a cada 10 pessoas que eu converso sobre isso, o sistema promete uma economia de combustível irrisória, que vai pelo ralo quando chega o momento de trocar a bateria.

Para suportar tantos 'ligas e desligas', a bateria é diferente e bem mais cara. Fora o motor de arranque, também mais parrudo e obviamente mais caro.

Pintura perolizada

Por fim, uma dica para quem quer economizar até mesmo quando é necessário um reparo que envolva repintura de alguma peça da carroceria, que é a escolha da cor.

Se engana quem pensa que os custos de reparos são iguais para qualquer tipo de cor. A pior delas, do ponto de vista do custo, é a perolizada, que inclusive exige mão de obra especializada que também cobrará mais caro pelo serviço. Portanto, pensando somente no bolso, é melhor ficar nas cores mais comuns mesmo.

