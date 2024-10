Lula recebe rainha da Dinamarca e embarca para SP às vésperas das eleições

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva recebe, nesta sexta-feira, 4, a Rainha Mary da Dinamarca. Ao final do dia, o petista viajará para São Paulo, onde deve passar o final de semana por conta das eleições municipais.

De acordo com a agenda oficial da presidência, Lula recebe a rainha às 10h no Palácio do Planalto. Às 11h, o chefe do Executivo se encontra com o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira.

Em seguida, às 12h30, o presidente tem reunião com o Secretário Especial para Assuntos Jurídicos da Casa Civil, Marcos Rogerio de Souza. Já às 15h, Lula se reúne com o Chefe do Gabinete Pessoal do Presidente da República, Marco Aurélio Marcola, e o Chefe de Gabinete Adjunto de Agenda da GPPR, Oswaldo Malatesta.

Por fim, às 18h, Lula parte de Brasília para São Paulo, com previsão de chegada à capital paulista às 19h20.