Lula e cúpula dos Poderes lamentam morte e exaltam voz de Cid Moreira

O presidente Lula (PT) lamentou em nota a morte do jornalista Cid Moreira, nesta quinta (3), aos 97 anos. Outros políticos e autoridades também manifestaram pesar.

O que aconteceu

Lula lamentou a perda. Disse que, "com tristeza, o Brasil se despede nesta quinta-feira, 3 de outubro, de uma das personalidades mais conhecidas da história do nosso jornalismo e da televisão, com o falecimento de Cid Moreira, aos 97 anos".

Elogio à voz de Cid. Chamou o âncora de "o rosto das notícias e do 'boa noite' para milhões de brasileiros". Ele deu boa noite cerca de 8.000 vezes no Jornal Nacional.

Cid tratava problema nos rins. Ele estava internado no Rio de Janeiro havia um mês, disse Fátima Bernardes em depoimento ao programa "Encontro", da TV Globo. Segundo a rede, ele teve falência de múltiplos órgãos após enfrentar um quadro de pneumonia. O apresentador enfrentava dificuldade de funcionamento dos rins desde 2022 e, por esse motivo, recorria a sessões de diálise e se mudou para as proximidades do hospital. O tratamento passou a ser realizado em casa com a ajuda de sua mulher e da equipe médica.

Leia a nota na íntegra

"Com tristeza, o Brasil se despede nesta quinta-feira, 3 de outubro, de uma das personalidades mais conhecidas da história do nosso jornalismo e da televisão, com o falecimento de Cid Moreira, aos 97 anos.

Jornalista e radialista, Cid Moreira trabalhou em rádios e TVs antes de assumir a bancada do Jornal Nacional, onde trabalhou por décadas como seu principal apresentador. O rosto das notícias e do "boa noite" para milhões de brasileiros.

De uma voz única, potente, o jornalista também fez muitas locuções, a mais famosa delas nas gravações da Bíblia Sagrada.

Meus sentimentos aos familiares, amigos, colegas e admiradores de Cid Moreira.

Seu legado no jornalismo e na televisão brasileira sempre será lembrado."

Chefes do Legislativo e STF exaltaram voz

O presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), disse que Cid foi "um dos profissionais mais icônicos da história da comunicação no Brasil". O parlamentar afirmou que o âncora "deixa um importante legado para o jornalismo".

O presidente do STF (Supremo Tribunal Federal), ministro Luís Roberto Barroso, divulgou nota na qual classifica Cid Moreira como uma das principais vozes do Brasil. Já o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), afirmou que o Brasil "perdeu hoje um dos seus maiores ícones do telejornalismo brasileiro".

Ao longo de décadas, Cid Moreira conquistou o respeito e a admiração de gerações de brasileiros, com sua credibilidade e profissionalismo, por meio de sua voz marcante e inconfundível. Solidarizo-me com os familiares, amigos e com os milhares de admiradores de Cid Moreira.

Rodrigo Pacheco (PSD-MG), presidente do Congresso

Com a partida de Cid Moreira, o Brasil perde uma de suas principais vozes. Jornalista experiente, levou ao Brasil algumas das mais relevantes notícias dos nossos tempos. Lembrar do 'boa noite' de Cid Moreira é rememorar alguns dos melhores anos de minha vida. Desejo conforto aos amigos e familiares.

Luís Roberto Barroso, presidente do STF