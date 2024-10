Eleições 2024: quais candidatos Lula e Bolsonaro apoiam em Sorocaba?

O apoio de Lula (PT) e Jair Bolsonaro (PL) promete desempenhar um papel crucial na disputa acirrada — e marcada pela polarização — pela prefeitura de Sorocaba, no interior de São Paulo.

Quem Lula e Bolsonaro apoiam em Sorocaba?

O candidato de Lula a prefeito de Sorocaba é Paulinho do Transporte (PT). A chapa, de oposição ao atual prefeito, conta com o apoio de seis siglas: além do PT e do Psol, também fazem campanha para Paulinho o PCdoB, PV, PDT e Rede.

Assim como outros candidatos apoiados pelo presidente, Paulinho já agradeceu Lula em publicações nas redes sociais. "Vamos juntos por uma Sorocaba levada a sério!", escreveu.

Já entre os candidatos da direita houve uma disputa pelo apoio de Bolsonaro. No site intitulado "Candidatos do Bolsonaro", registrado pelo próprio Jair Messias Bolsonaro, não consta apoio a nenhum candidato à prefeitura de Sorocaba.

O PL, partido do ex-presidente, lançou seu próprio candidato: Danilo Balas. Em participação na sabatina promovida pelo UOL e pela Folha de S.Paulo em setembro, ele se definiu como "o único candidato de direita na cidade" e mencionou o apoio de Bolsonaro. Nas redes sociais, ele também aparece constantemente ao lado do ex-presidente.

O outro candidato que buscou o apoio de Bolsonaro foi Rodrigo Manga (Republicanos). Nas redes sociais, ele já chamou Bolsonaro de "o melhor presidente doo Brasil".

Além dos três candidatos, completa a lista de concorrentes à prefeitura de Sorocaba: Calebe Henrique (PCO).