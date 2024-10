Quais candidatos Lula e Bolsonaro apoiam em São Bernardo do Campo?

São Bernardo do Campo, conhecida como berço político de Lula (PT), tem cinco candidatos a prefeito nas Eleições 2024. O presidente e Jair Bolsonaro (PL) têm seus nomes na cidade.

Quem Lula e Bolsonaro apoiam em São Bernardo do Campo?

O deputado federal Luiz Fernando Teixeira (PT) conta com o apoio de Lula na cidade. A última vez que o Partido dos Trabalhadores administrou São Bernardo foi em 2016, com Luiz Marinho, atual ministro do Trabalho.

'Retomar' São Bernardo é um objetivo para o presidente. Seu reduto eleitoral, onde surgiu com o Sindicato dos Metalúrgicos, foi o local escolhido para iniciar os eventos eleitorais deste ano, na convenção de Luiz Fernando.

Já o candidato de Bolsonaro — e também do PL — é Alex Manente (Cidadania). Ao participar da sabatina promovida pelo UOL e pelo jornal Folha de S.Paulo em agosto, o candidato afirmou que, embora "não seja bolsonarista", confia no apoio do ex-presidente, que indicou seu vice, ex-segurança de um dos filhos de Bolsonaro, para vencer o PT nas urnas.

Completam a lista de candidatos à prefeitura da cidade: Claudio Donizete (PSTU), Flávia Morando (União Brasil) e Marcelo Lima (Podemos).

*Com reportagens publicadas em 30/08/2024 e 27/09/2024