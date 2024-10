Eleições 2024: quais candidatos Lula e Bolsonaro apoiam em Osasco?

Osasco, na Grande São Paulo, tem quatro candidatos à prefeitura nas Eleições 2024. Enquanto o presidente Lula (PT) escolheu um nome para apoiar, Jair Bolsonaro (PL) não demonstrou apoio a nenhum nome.

Quem Lula e Bolsonaro apoiam em Osasco?

O candidato Emídio de Souza (PT) é o nome de Lula em Osasco. Sua candidatura faz parte da coligação Osasco Em boas Mãos, que também conta com o apoio do PCdoB, PV e Rede.

Vídeo com apoio de Lula. Nas redes sociais, o ex-prefeito de Osasco, que atualmente exerce o segundo mandato de deputado estadual pelo estado de São Paulo, já agradeceu o apoio do presidente. "É um orgulho imenso contar com seu apoio", escreveu em um post.

Enquanto isso, Bolsonaro não está apoiando nenhum candidato a prefeito na cidade. Apesar disso, o PL, partido do ex-presidente, faz parte da coligação do candidato Gerson Pessoa (Podemos).

Além de Souza e Pessoa, completam as candidaturas para Osasco: Dr. Linsoso (Novo) e Glória Brito (PCO).