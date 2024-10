Eleições 2024: quais candidatos Lula e Bolsonaro apoiam em Guarulhos?

Em um cenário político marcado pela polarização, o apoio de figuras de destaque como Lula (PT) e Bolsonaro (PL) tem o potencial de influenciar significativamente o resultado das Eleições 2024. Em Guarulhos, segunda maior cidade do estado de São Paulo, ambos escolheram seus candidatos.

Quem Lula e Bolsonaro apoiam em Guarulhos?

Na cidade de Guarulhos, Lula (PT) apoia o deputado federal Alencar Santana (PT-SP). Segundo nota divulgada no site oficial do Partido dos Trabalhadores, o candidato "promete retomar o legado petista na cidade e está certo de que contará com o apoio do governo Lula para implementar suas propostas".

Nas redes sociais, assim como outros candidatos, Santana associa sua imagem à do presidente em diversas publicações. "Nossa cidade viveu grandes conquistas com os governos do PT, trazendo mais investimentos e serviços de qualidade para o guarulhense. É por isso que tenho orgulho de ser o candidato do Lula em Guarulhos!", escreveu.

Já o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) apoia Jorge Wilson (Republicanos), o Xerife do Consumidor. Atual líder do governo na Alesp (Assembleia Legislativa de São Paulo), o deputado estadual também é o candidato do governador do estado Tarcísio de Freitas (Republicanos) na cidade.

Enquanto isso, o PL, partido no qual Bolsonaro é presidente de honra, lançou sua candidatura própria com o então vereador Lucas Sanches (PL), que se apresenta como o único candidato de direita na cidade.

Mesmo diante disso, Wilson aparece em posts nas redes sociais ao lado de Bolsonaro e Tarcísio e reforça: "Em Guarulhos a Direita é 10 e não está dividida!".

Completam a lista de candidatos à prefeitura de Guarulhos: Elói Pietá (Solidariedade), Márcio Nakashima (PDT) e Waldomiro Ramos (PSB).