Eleições 2024: quais candidatos Lula e Bolsonaro apoiam em Duque de Caxias?

À medida que as Eleições 2024 se aproximam, e em meio a um cenário político dividido, o apoio de Lula (PT) e Jair Bolsonaro (PL) às candidaturas pode desempenhar um papel crucial. Os dois candidatos que lideram as intenções de votos nas pesquisas em Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, são mais um exemplo de intensa articulação política no país.

Quem Lula e Bolsonaro apoiam em Duque de Caxias?

Em Duque de Caxias, o PT está em coligação com o candidato Zito (PV), que oficializou seu nome na disputa pelo cargo em uma federação formada com o PT e o PCdoB. A petista Aline Rangel é vice da chapa.

Já Bolsonaro apoia Netinho Reis (MDB). Nas redes sociais, o candidato aparece em fotos ao lado do ex-presidente e reforçou que Bolsonaro estará presente em um comício na cidade nesta quinta-feira (3). "Bolsonaro tá junto com a gente nessa reta final", escreveu.

Ao todo, Duque de Caxias conta com quatro candidatos a prefeito. Completam a disputa pelo cargo nas Eleições 2024 Celso do Alba (União) e Wesley Teixeira (PSB).

A segunda pesquisa Quaest sobre a eleição em Duque de Caxias, divulgada ainda em julho, mostrava que, quando as parcerias com Lula e Bolsonaro eram apresentadas ao eleitor, tanto Zito quanto Reis viam as intenções de voto oscilar. Ainda de acordo com a pesquisa, Zito vai melhor entre eleitores que votaram em Lula (PT) em 2022 (50%), enquanto Reis entre os que votaram em Jair Bolsonaro (PL) (41%).