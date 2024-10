Lula autorizou restrições a meios de pagamento para "bets" e pode incluir Bolsa Família, diz secretário da Fazenda

BRASÍLIA (Reuters) - O secretário-executivo do Ministério da Fazenda, Dario Durigan, afirmou nesta quinta-feira que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva autorizou restrições a meios de pagamento para apostas online, que podem incluir o cartão do Bolsa Família.

Em entrevista a jornalistas após reunião no Palácio do Planalto sobre as chamadas "bets", o ministro do Desenvolvimento Social, Wellington Dias, disse que o governo apresentará um mecanismo próprio para evitar o uso do cartão do benefício social para os pagamentos de apostas.

Dias disse que o governo não adotará ações discriminatórias contra beneficiários do Bolsa Família, ressaltando que iniciativas que atingirem o público beneficiado pelo programa também serão ampliadas para a população em geral.

Ele argumentou que metade da população adulta do país faz apostas do tipo, enquanto a fatia de beneficiários do Bolsa Família jogando é de 17%.

"Não é razoável que a gente entre nessa de querer demonizar o beneficiário do Bolsa Família", disse.

As autoridades afirmaram que o governo aguardará a próxima semana, quando mais de 2.000 sites de apostas irregulares devem sair do ar, para discutir com empresas operadoras de meios de pagamentos sobre as eventuais restrições.

Na entrevista, a ministra da Saúde, Nísia Trindade disse que a pasta vai reforçar ações de prevenção e atendimento psicossocial a dependentes de jogos. Segundo ela, uma portaria será editada pelo governo para fortalecer o trabalho conjunto em busca de medidas que mitiguem problemas relacionados às apostas.

