Luciana Mello fala do lado bom da maturidade: 'Aprender a encarar a vida'

"Nessa passagem do tempo, a gente tem que aprender a encarar a vida. Eu sempre tento ver o copo meio cheio. Ficar mais velha tem, sim, desvantagens, mas acho que tem mais vantagens. Graças a Deus, estou ficando mais velha! Quer dizer, estou com vida, ainda não morri."

Imagem: Mari Pekin/UOL

É assim que a cantora e compositora Luciana Mello, 45, lida com o passar do tempo e desfruta daquilo que só a maturidade pode trazer. Ela dividiu suas experiências no VivaBem no Seu Tempo, evento do UOL realizado no último sábado (28), que teve entrevistas com famosos e diversas atividades focadas na saúde e bem-estar do público 45+, como aulas de ioga, massagem, orientação nutricional.

Durante a conversa com a atriz Flávia Alessandra, Luciana Mello falou sobre a experiência como mulher, mãe de dois filhos (Nina, 15, e Tonny, 10) e profissional. Também reforçou a importância de saber que os objetivos precisam de tempo para se concretizarem.

"A gente tem que ter paciência para as coisas acontecerem. Quando se planta algo, para ter uma flor, é preciso regar."

Imagem: Mari Pekin/UOL

A cantora acaba de lançar um novo projeto, o Casa da Lu, em parceria com seis nomes femininos do samba. "Chamei seis mulheres incríveis, muito importantes para mim e que são de representatividade dentro do samba —Alcione, Leci Brandão, Simone, Mart'nália, Fabiana Cozza e Marvvila [...]. Este é o primeiro 'quarto' da Casa da Lu, depois tem a 'sala', o outro 'quarto', 'quintal', 'cozinha'".

Quando Flávia trouxe o tema da conexão entre maturidade e criatividade, Luciana não teve dúvidas em afirmar que, depois dos filhos, tudo mudou: "Mudou a forma como eu canto, a razão de viver, os planos dentro da minha carreira, tudo por conta deles."

Imagem: Mari Pekin/UOL

Para a cantora e compositora, o passar do tempo também deixou evidente a força do estar aqui e agora, sempre exercitando a paciência contra a ansiedade que permeia os tempos atuais.

Com mais de 35 anos de carreira e uma vasta experiência adquirida até integrar a geração de pessoas com mais de 45 anos, Luciana celebra: "Ainda bem que eu estou aqui fazendo diferença na vida de muitas pessoas. Essa é minha missão de vida, trazer alegria para as pessoas. Espero cumprir isso por muito mais tempo."

Imagem: Mari Pekin/UOL

Assista à entrevista completa com Luciana Mello no vídeo que está no início da reportagem.

