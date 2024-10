Em lives simultâneas, Lula exalta Boulos, e Bolsonaro quase não cita Nunes

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) fizeram lives simultâneas na noite desta quinta-feira (3) para falar sobre as eleições municipais. Enquanto o atual mandatário teve uma conversa com Guilherme Boulos (PSOL) e pediu votos ao candidato à Prefeitura de São Paulo, Bolsonaro falou sobre uma série de candidatos pelo Brasil, mas deu pouco destaque a Ricardo Nunes (MDB), que tenta a reeleição na disputa paulistana.

O que aconteceu

A live de Lula e Boulos estava marcada para ontem, mas passou para hoje. O adiamento se deu em razão da pane no avião que trazia o presidente de volta ao Brasil após viagem oficial ao México.

Lula ocupou a maior parte da transmissão para fazer elogios ao povo de São Paulo e a Boulos. O presidente disse que conhece bem a capital paulista, onde morou durante a adolescência, e se referiu ao povo paulistano como o "mais trabalhador" do Brasil.

Na live, Lula deu ênfase ao voto feminino. Em citações que pareciam resposta à fala machista de Pablo Marçal no debate UOL/Folha de segunda-feira (30), o presidente disse que as mulheres são inteligentes e conhecem as necessidades da cidade. "Estou confiante, porque as mulheres de São Paulo sabem o sofrimento de administrar uma família e ter que percorrer São Paulo com trânsito apinhado, asfalto sem qualidade", disse.

Em outra referência ao público feminino, Lula confirmou presença na caminhada que Boulos fará na Avenida Paulista no sábado (5). Afirmou que a primeira-dama, Janja da Silva, também estará presente e que reforçará o convite às mulheres paulistanas para voltarem no candidato psolista.

Estou torcendo por você como se fosse minha própria candidatura. A Janja está torcendo pra você. Ela vai comigo amanhã [sábado, na verdade] na passeata, porque ela precisa pedir para as mulheres votarem em você. A hora que as mulheres começarem a ter consciência de que elas são maioria, de que são inteligentes, que são capazes e que elas podem escolher o que fazer na vida, aí vai ser muito bom pra esse país e pra São Paulo.

presidente Lula, em live com Guilherme Boulos

Lula ainda aconselhou Boulos sobre a participação no debate de hoje da TV Globo. O presidente sugeriu que o candidato não caia em provocações e no "jogo rasteiro" de adversários. "Toda vez que você falar, lembra que o povo é mais emocional do que razão. Então, fale com o coração das mulheres, fale com o coração dos homens, fale com o coração da juventude brasileira pra você poder ganhar a eleição de São Paulo", aconselhou.

Bolsonaro fala mais de vice do que de Nunes

Em outra live nesta noite, Bolsonaro praticamente não mencionou o atual prefeito de São Paulo. A campanha de Ricardo Nunes contava com um apoio mais maciço do ex-presidente, e o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) chegou a interpelar diretamente por Nunes.

Na live de hoje, porém, Bolsonaro preferiu falar sobre o candidato a vice de Nunes. O coronel da reserva da Polícia Militar Ricardo de Mello Araújo (PL) foi endossado na chapa pelo próprio ex-presidente e hoje foi elogiado por ele.

Bolsonaro falou sobre candidatos a prefeitos e vereadores de 19 estados do Brasil. Ao falar da capital paulista, disse que Mello Araújo será um vice efetivo se Nunes se eleger.

Nós temos o nosso vice na capital, Coronel Humberto Araújo. Como eu disse ontem, o vice-prefeito, caso obviamente o Ricardo Nunes se eleja prefeito, vai ser um vice que não seja um vice de gabinete, vai ser um vice ativo, que tem conhecimento, que tem profundidade dos problemas de São Paulo.

ex-presidente Jair Bolsonaro, em live

O candidato à Prefeitura do Rio, Alexandre Ramagem (PL), também teve mais destaque do que Nunes. Bolsonaro ressaltou que participará de agendas com o aliado nos dois dias que antecedem a eleição.

Ao falar sobre o pleito no Recife, Bolsonaro admitiu que seu candidato, Gilson Machado (PL), praticamente não tem chances contra João Campos (PSB), que tenta a reeleição. Mas destacou que se trata da única capital em que um candidato apoiado pelo PT é favorito. "Estamos varrendo esse mal para o esgoto, que é o lugar que merece esse partido do capiroto", disse, referindo-se ao Partido dos Trabalhadores. Ele ainda disse que a live de Lula com Boulos não aconteceria, o que não é verdade, já que as transmissões ocorreram ao mesmo tempo.

Ainda na live, Bolsonaro disse, sem provas, que o bloqueio do X (antigo Twitter) foi para prejudicar a corrida eleitoral. "O bloqueio do X é pra nos prejudicar. Depois das eleições, ele volta. Só eu perdi 14 milhões de seguidores", disse ele. "[O bloqueio] atrapalha essa campanha. A derrubada do X foi para prejudicar as eleições municipais e ajudar essa esquerda podre que está aí."

A rede social está suspensa desde o dia 31 de agosto. A ordem para a suspensão foi dada após a empresa não responder à intimação do ministro do STF Alexandre de Moraes para que indicassem um representante no Brasil, o que é exigência do Marco Civil da Internet.