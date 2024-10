Lewandowski: Polícia Federal está combatendo ações criminosas envolvendo bets

O ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, afirmou que a Polícia Federal está combatendo ações criminosas envolvendo as bets, como lavagem de dinheiro e ligação com crime organizado. Uma das medidas citadas por Lewandowski no tema é de que a pasta está apurando também propaganda de jogos de apostas online em estádios de futebol.

"A Polícia Federal está combatendo as ações criminosas que estão sendo levadas a efeito através dessas bets. Por exemplo, lavagem de dinheiro, evasão de divisas, sonegação de impostos, ligação com crime organizado. Isso está sendo rigorosamente escrutinado com o auxílio do COAF, que identifica operações que são, digamos assim, heterodoxas ou são exageradas em termos financeiros", comentou o ministro após reunião com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e ministros sobre o tema nesta quinta-feira, 3. "Isso está sendo combatido, como sempre foi, e agora com foco voltado exatamente para esta atividade."

Lewandowski disse que a Justiça notificou provedores sobre a veiculação de propaganda dirigida a crianças e adolescentes. "Estamos pedindo informações do que está acontecendo nesse sentido, porque isso é ilegal", citou. "Os influenciadores, chamados influencers que são crianças e adolescentes, também não podem operar por meio da internet."

"Nós temos todo um aparato legislativo com relação ao qual nós estamos nos apoiando para tomar uma série de medidas", comentou. O ministro também citou a apuração da existência de celulares que já são vendidos com jogos de aposta no aparelho. "Isso também está sendo proibido. Portanto, o governo está atento, está ativo. O Ministério da Justiça, pelo qual eu falo, e Segurança Pública continuam trabalhando nessa área com bastante afinco enfrentando essa nova problemática."