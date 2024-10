Josias: Calote de Marçal a empresas que atuam na campanha é constrangedor

O calote do candidato à Prefeitura de São Paulo Pablo Marçal (PRTB) a empresas que atuam na campanha dele é constrangedor, afirmou o colunista Josias de Souza no UOL News desta quinta (3). Duas empresas que atuaram na campanha de Marçal acusam o influenciador de não pagar pelos serviços contratados.

Essa dívida é constrangedora, realmente o argumento de quem está cobrando é um argumento portentoso. Bom... não diz que é um fenômeno do empreendedorismo que sabe gerenciar os seus próprios empreendimentos? Como é que está deixando para trás esse rastro pegajoso de dívidas de campanha? É constrangedor.

Josias ressaltou que Marçal sempre cita em seus discursos que não uso dinheiro de fundo eleitoral, porém ele não recebe o benefício porque o partido dele, PRTB, não tem representação na Câmara dos Deputados.

Ele [Marçal] faz esse jogo de cena que não tem dinheiro do fundo eleitoral. Se o partido dele tivesse bancada na Câmara, ele estaria utilizando gostosamente o dinheiro do fundo eleitoral. Ele tem feito jantares com empresários para arrecadar fundos, aparentemente essa arrecadação não tem sido suficiente para cobrir todas as despesas. Estamos falando aqui de despesas de 600 e poucos mil reais. Isso pra ele, que diz ter um patrimônio na casa dos R$ 200 milhões. Isso é uma brincadeira, né? É café pequeno.

Josias destacou que Pablo Marçal enfrentou problemas com a utilização de recursos de empresas próprias no financiamento de campanha para deputado federal em 2022.

Ele já enfrentou problemas em campanhas anteriores, quando utilizou de forma escamoteada o seu próprio patrimônio, utilizou serviços emprestados por suas próprias empresas numa campanha a deputado federal. Teve um mandato cassado, inclusive. Aliás, é uma ironia, porque caçando-se o mandato do Pablo Marçal, quem foi para a Câmara foi o deputado Paulo Teixeira, do PT.

Então, o Marçal, com as suas estripulias, lá atrás, em 2022, acabou contribuindo para a chegada de um deputado do PT à Câmara Federal. Então, ele já está escaldado com a utilização de recursos e de empresas próprias no financiamento da campanha.

Josias de Souza, colunista do UOL.

