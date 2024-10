Itália elogia papel do Brasil em discussões sobre clima

ROMA, 3 OUT (ANSA) - O governo da Itália elogiou nesta quinta-feira (3) o papel da presidência do Brasil no G20 nos debates em vista da cúpula climática da ONU em 2024, a COP29, que será realizada em Baku, no Azerbaijão, entre 11 e 22 de novembro.

"Apreciamos o empenho da presidência brasileira para promover uma resposta corajosa do G20 aos pedidos por uma ação global sobre adaptação climática", disse a vice-ministra do Meio Ambienta da Itália, Vannia Gava, durante encontro ministerial do grupo no Rio de Janeiro.

"A liderança global do G20 será essencial nesse sentido, inclusive para enviar um forte sinal coletivo de empenho das maiores economias para o resto do mundo, em vista da COP29", acrescentou.

Segundo Gava, a Itália lançou no âmbito do G7, grupo presidido por Roma em 2024, uma iniciativa para acelerar o cooperação com os países em desenvolvimento para adaptação climática, "sobretudo aqueles mais vulneráveis aos impactos" do aquecimento global. (ANSA).

