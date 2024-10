Israel diz ter atingido a sede da inteligência do Hezbollah em Beirute; exército libanês revida ataques

Israel afirmou nesta quinta-feira (3) ter bombardeado a sede da inteligência do Hezbollah perto de Beirute. Os combates terrestres acompanhados de ataques aéreos continuam no sul do Líbano.

Após uma campanha de bombardeios aéreos maciços contra o Hezbollah, que deixou centenas de mortos em todo o Líbano, o Exército israelense vem realizando operações terrestres desde segunda-feira em vários locais no sul do país, um dos redutos do movimento libanês apoiado pelo Irã.

A força aérea israelense também continua sua ofensiva, especialmente em Beirute e seus arredores, onde afirma ter atingido a "sede da inteligência" do Hezbollah perto da capital libanesa. Como prova, o exército divulgou um vídeo de baixa qualidade mostrando um ataque que destruiu o que parecia ser um prédio isolado em uma colina.

Israel alega que quer enfraquecer o Hezbollah, um aliado do Hamas, e permitir o retorno de cerca de 60.000 residentes da fronteira que foram deslocados por um ano pelos constantes disparos de foguetes do movimento em direção ao norte de seu território.

Exército libanês revida pela primeira vez

Do lado libanês, o Exército anunciou que respondeu aos disparos israelenses nesta quinta-feira, pela primeira vez em um ano, depois de perder um de seus homens no sul do país. "Um soldado morreu depois que o inimigo israelense atacou um posto militar na área de Bint Jbeil, no sul, e os militares responderam com disparos", disse o Exército libanês em comunicado.

Pouco antes, as forças armadas libanesas indicaram que um dos seus soldados morreu e outro ficou ferido durante a realização de uma "missão de resgate na cidade de Taybeh" juntamente com a Cruz Vermelha libanesa. Outro soldado morreu na segunda-feira em um ataque realizado por um drone israelense, segundo o Exército, elevando para três o saldo de soldados libaneses mortos desde que, em 23 de setembro, Israel intensificou a sua campanha no país vizinho, focada no movimento pró-iraniano Hezbollah.

O Ministério da Saúde libanês também informou que ao menos 40 socorristas e bombeiros morreram em bombardeios israelenses no Líbano nos últimos três dias. No total, 97 socorristas e bombeiros, incluindo agentes de organizações vinculadas ao Hezbollah, morreram desde o início dos combates entre Israel e o movimento islamista libanês em outubro do ano passado, disse o ministro da Saúde libanês, Firass Abiad.

(Com agências)