Irã chama declaração do G7 sobre ataque iraniano contra Israel de "tendenciosa"

DUBAI (Reuters) - O Irã considera a condenação do Grupo dos Sete (G7) ao seu ataque a Israel como "tendenciosa e irresponsável", disse o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores, Esmaeil Baghaei, em um comunicado na quinta-feira.

O Irã lançou mais de 180 mísseis contra Israel na terça-feira, no que disse ser uma retaliação às mortes de líderes militantes e à agressão em Gaza e no Líbano.

Abbas Nilforoushan, um vice-comandante da Guarda Revolucionária do Irã, também foi morto em um ataque aéreo israelense em Beirute há uma semana, que matou Hassan Nasrallah, líder do grupo libanês Hezbollah, apoiado pelo Irã.

Em uma declaração na quarta-feira, os líderes do G7 condenaram o ataque de Teerã. Eles expressaram "forte preocupação" com a crise no Oriente Médio, mas disseram que uma solução diplomática ainda era viável e que um conflito em toda a região não era do interesse de ninguém.

"O porta-voz (do Ministério das Relações Exteriores) apontou a responsabilidade definitiva dos países do G7, especialmente dos Estados Unidos, no aumento da insegurança e da instabilidade na Ásia Ocidental devido ao seu armamento e apoio financeiro e político à parte agressora (Israel)", disse o comunicado emitido pelo ministério.