Furacão Helene expõe falta de assistência federal contra enchentes em áreas montanhosas

Por Andy Sullivan e Grant Smith e Simon Jessop

(Reuters) - À medida que os moradores do oeste da Carolina do Norte recompõem suas vidas após a passagem do furacão Helene, poucos poderão contar com o seguro do governo federal contra enchentes para ajudá-los a se reconstruir.

Aproximadamente 1 em cada 200 residências unifamiliares na região está coberta pelo Programa Nacional de Seguro contra Inundações (NFIP, na sigla em inglês), de acordo com uma análise da Reuters de dados do governo -- um nível de cobertura muito mais baixo do que o encontrado nos bairros costeiros e ribeirinhos para os quais o programa foi criado.

Isso se deve ao fato de que o programa federal se concentra nos riscos de inundação representados apenas pela elevação dos mares e pelo aumento do volume dos rios, e não na ameaça representada pelo tipo de chuva extrema provocada pelo Helene.

A tempestade despejou mais de 35 centímetros de chuva em três dias no oeste da Carolina do Norte, transformando encostas de montanhas em deslizamentos de terra e riachos em torrentes.

"É horrível", disse Aaron Smith, que disse estar tentando descobrir para onde levar sua família depois que sua casa no vilarejo de Bat Cave foi destruída. "Não vejo nada para onde voltar."

RISCOS CRESCENTES DE CHUVA

Asheville, a maior cidade da região atingida pelas enchentes, desenvolveu nos últimos anos uma reputação de refúgio climático, atraindo moradores de áreas mais propensas a tempestades.

Entre os recém-chegados: o governo federal, que transferiu seu centro nacional de dados para registros ambientais para lá em 2015. A instalação foi desativada pelo Helene.

As seguradoras privadas consideram a área relativamente segura. O setor solicitou aos órgãos reguladores estaduais neste ano que aprovassem um aumento de 99% nas taxas para as áreas costeiras, mas pediu apenas uma alta de 4% para alguns dos condados montanhosos atingidos pela tempestade.

O Helene mostrou que nenhum lugar é imune aos impactos climáticos, disse Jesse Keenan, professor da Universidade de Tulane que estuda a migração climática. "Não existe um lugar como um paraíso climático", disse ele.

As seguradoras privadas geralmente não oferecem cobertura contra inundações. Em vez disso, os proprietários de imóveis e as empresas em áreas propensas a inundações recorrem ao NFIP, que assegura 4,7 milhões de propriedades em todo o país.

Eventos de chuvas intensas, como as trazidas pelo Helene, provavelmente se tornarão ainda mais prejudiciais com a mudança do clima, pois o ar mais quente pode reter mais umidade. As áreas montanhosas podem ser especialmente vulneráveis a inundações provocadas pela chuva.

Apesar dos riscos crescentes de chuva, a Agência Federal de Gerenciamento de Emergências (Fema, na sigla em inglês) não considera o risco de inundações induzidas pela chuva quando elabora mapas que mostram onde as pessoas devem comprar seguro contra inundações para se qualificarem para um empréstimo imobiliário apoiado pelo governo federal.

Em vez disso, os cientistas da agência examinam os padrões de inundação de rios e tempestades costeiras. Como resultado, poucos moradores fora das áreas costeiras ou ribeirinhas são obrigados a comprar seguro contra inundações.

A agência afirmou que essa abordagem é definida por lei e que seus mapas não devem ser vistos como uma previsão de onde ocorrerão as inundações. "Onde pode chover, pode inundar", disse o secretário de imprensa da Fema, Daniel Llargues.

O descompasso entre a cobertura e a exposição é especialmente acentuado nos Apalaches, onde as chuvas -- e não as ondas do mar -- representam a maior ameaça de inundação e as encostas íngremes das montanhas canalizam a água da chuva para vales fluviais estreitos, disse o cientista climático Jeremy Porter, da consultoria de risco First Street.

"Essa região dos Apalaches se torna, na verdade, o exemplo dos riscos desconhecidos de enchentes em todo o país", disse ele.