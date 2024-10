Fundos de Investimento Climático buscam US$ 1 bilhão para ajudar indústrias verdes

Por Simon Jessop

WASHINGTON (Reuters) - Os Fundos de Investimento Climático multilaterais (CIF, na sigla em inglês) disseram nesta quinta-feira que investirão até 1 bilhão de dólares para ajudar a acelerar o desenvolvimento de tecnologias para reduzir as emissões do setor industrial prejudiciais ao clima nos países em desenvolvimento.

O grupo, que trabalha com o Banco Mundial e outros importantes credores internacionais, é uma peça importante no financiamento do desenvolvimento, pois pode assumir mais riscos e oferecer dinheiro a taxas mais baratas, o que, por sua vez, ajuda outros investidores a participarem.

Antes da 15ª Reunião Ministerial de Energia Limpa (CEM15) no Brasil na quinta-feira, o CIF disse em um comunicado que o dinheiro -- financiado pelo Fundo de Tecnologia Limpa de 8,6 bilhões de dólares do CIF -- ajudaria a descarbonizar setores como cimento, aço, ferro e produtos químicos.

Atualmente, esses setores são responsáveis por cerca de um quarto das emissões globais de gases de efeito estufa, e a demanda deverá crescer acentuadamente até meados do século, em parte devido à necessidade de mais de todos esses materiais na mudança para uma economia de baixo carbono.

"O futuro depende da descarbonização dos setores de emissão pesada. Para atingir nossas metas climáticas, precisamos que as emissões do setor diminuam em 20% até 2030 e 93% até 2050", disse o presidente-executivo da CIF, Tariye Gbadegesin.

Para reduzir o impacto ambiental do setor, o programa de descarbonização da indústria do CIF terá como objetivo financiar formas mais limpas de trabalho e, pela primeira vez, aceitará propostas conjuntas de investimento de organizações públicas e privadas.

Depois de anunciar o lançamento do programa nas negociações globais sobre o clima em 2022, os países agora podem solicitar fundos pela primeira vez, com manifestações de interesse até 17 de janeiro.

O financiamento deve ser o foco central da próxima rodada de negociações globais na cúpula da ONU sobre o clima, a COP29, no Azerbaijão, em novembro, com os países mais ricos sendo pressionados por muitos países mais pobres a concordar com um novo compromisso anual de 1 trilhão de dólares ou mais.

"Acelerar a descarbonização do aço, do ferro e do cimento nos mercados emergentes em todo o mundo é a forma como reduziremos as emissões globais e aceleraremos a transição para a energia limpa", disse Kerry McCarthy, ministro britânico do Clima.