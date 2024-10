Exército do Líbano responde a ataques de Israel pela 1ª vez

ROMA, 3 OUT (ANSA) - O Exército do Líbano disparou contra tropas israelenses pela primeira vez desde o início da ofensiva de Tel Aviv contra o grupo xiita Hezbollah, há cerca de duas semanas.

Em publicação no X, o Exército libanês disse nesta quinta-feira (3) que reagiu após um soldado ter sido morto em um ataque israelense.

"Um dos soldados foi martirizado pelo inimigo israelense em um centro militar na região de Bint Jbeil, no sul. Os membros do centro responderam contra as fontes de disparos", afirmou a mensagem.

Até agora, as Forças Armadas do Líbano não haviam participado dos combates contra Israel, que alega que sua ofensiva é apenas contra o Hezbollah. (ANSA).

