Evo Morales é protegido por cocaleiros diante do medo de prisão, dizem partidários

O ex-presidente Evo Morales está sendo protegido por plantadores de coca em algum lugar da região boliviana do Chapare, no centro do país, por medo de ser preso por vários casos de supostos crimes, revelou um de seus colaboradores mais próximos na quarta-feira.

"Irmãos e irmãs do Trópico (Chapare) se mobilizaram clandestinamente, tornaram-se os vigias, os guarda-costas, os protetores da vida de Evo Morales", disse seu ex-ministro do Interior, Carlos Romero.

Romero revelou que há pelo menos cinco processos judiciais em andamento contra Morales, acionados pelo governo nas últimas duas semanas.

Um deles, explicou ele, foi iniciado pela promotoria de Tarija, que até emitiu um mandado de prisão pelo suposto crime de tráfico e contrabando de pessoas.

Romero garantiu que, desde sábado, militares e policiais foram mobilizados para a região de cultivo de coca de Chapare, onde Morales vive, a fim de capturá-lo, o que levou seus seguidores a também decidirem proteger o ex-presidente de 64 anos.

A decisão do Ministério Público de Tarija de capturá-lo levou à destituição da promotora Sandra Gutiérrez de seu cargo, de acordo com a agora ex-autoridade.

Gutiérrez observou que a decisão de detenção foi anulada por um recurso judicial apresentado em favor do líder indígena no departamento de Santa Cruz.

