Esposa de Nunes diz ser atacada por eleitores de Marçal: 'Me deixem em paz'

A esposa de Ricardo Nunes (MDB), Regina Carnovale Nunes, divulgou na noite de ontem, quarta-feira (2), quem tem sofrido "ataques" de eleitores de Pablo Marçal (PRTB) pelas redes sociais.

Primeira-dama compartilhou publicação com acusações de suposto eleitor de Marçal. "Ser mulher de homem covarde é frouxo, né? Mas fazer o que se o dinheiro está comprando você. Faz o M", diz um trecho da mensagem que Regina teria recebido pelo Instagram.

"Parem de me atacar, não sou candidata", escreveu ela em resposta. Na legenda da publicação em seu Instagram, ela divulgou ainda: "Eleitores do Pablo me atacando sem parar, é isso todos os dias. (...) Falem de projetos, não do meu casamento ou da minha família. Me respeitem e me deixem em paz".

Perfil do usuário já não aparece disponível. A conta no Instagram exposta por Regina não foi localizada pela reportagem. Também procurada pelo UOL por meio da assessoria de Nunes, a primeira-dama não se manifestou sobre as acusações de ataques até o momento. O espaço segue aberto.

Publicação ocorreu depois que nome da primeira-dama voltou à tona em debate UOL/Folha. Na última segunda-feira (30), durante o penúltimo encontro entre os candidatos à Prefeitura de São Paulo antes do primeiro turno, Marçal expôs em diversos momentos um episódio de 2011 envolvendo um boletim de ocorrência registrado por Regina contra o marido por violência doméstica. "Por que a sua esposa registrou boletim de ocorrência? Defenda a honra da sua esposa", disse o adversário, acusando o prefeito de "sempre fugir" da pergunta.

Primeira-dama já havia repudiado acusações de Marçal. Em 17 de setembro, depois de outro episódio de acusações de Marçal que citavam o BO registrado por Regina contra Nunes, ela se posicionou pela primeira vez em suas redes sociais: "Gente, eu nunca vim aqui no Instagram para falar sobre política, mas eu estou vindo hoje porque o meu nome foi citado agora há pouco pelo M de mentiroso, o Marçal. (...) Meu marido nunca me bateu, ao contrário de você que usava as duas mãos para roubar os velhinhos e idosos com os golpes que aplicava (...)".

Olá, ex-primeira-dama, tem que seguir em frente, né? Deve ser duro ser mulher de homem covarde é frouxo né? Mas fazer o que, se o dinheiro está comprando você. Faz o M, ele não vai ver mesmo, será sua melhor vingança

Suposto apoiador de Pablo Marçal, em mensagem enviada à primeira-dama