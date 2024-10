Em mais um endosso de celebridade, Bruce Springsteen declara apoio a Kamala Harris

O roqueiro Bruce Springsteen declarou nesta quinta-feira apoio à candidata democrata à Presidência dos Estados Unidos, Kamala Harris, na eleição de 5 de novembro, tornando-se a mais recente celebridade a endossar a candidatura da atual vice-presidente contra o seu adversário republicano, o ex-presidente Donald Trump.

Kamala já foi apoiada por nomes de Hollywood e outras celebridades, que vão da atriz Meryl Streep ao comediante Chris Rock, passando pela apresentadora Oprah Winfrey. No mês passado, a cantora Taylor Swift também declarou apoio. "Donald Trump é o candidato à Presidência mais perigoso da minha vida toda", afirmou no Instagram o cantor, autor de hits como "Born in the U.S.A." e "Born to Run". "Além disso, Kamala Harris e Tim Walz são comprometidos com uma visão para este país que respeita e inclui a todos, sem importar a classe, a religião, a raça, seu ponto de vista político ou sua identidade sexual", afirmou Springsteen, citando Kamala e seu candidato a vice.

"Eles querem fazer nossa economia crescer de uma forma que beneficie a todos, não apenas a alguns que, como eu, estão no topo."

Natural de Nova Jersey, o músico já ganhou 20 Grammys e um Oscar. Ele entrou para o Hall da Fama do Rock em 1999.

Aos 75 anos, Springsteen é um apoiador declarado de políticos democratas de longa data, tendo feito campanha pelo ex-presidente Barack Obama e apoiado a candidata Hillary Clinton em 2016.

Em alguns círculos democratas, existe a preocupação de que um número excessivo de apoiadores de celebridades possa gerar uma reação negativa sobre a candidatura. Alguns sentiram que Hillary Clinton, que perdeu a eleição de 2016 para Trump, criou uma imagem de elitismo com uma longa lista de estrelas fazendo campanha para ela.