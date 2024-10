Eletrobras assina contrato com CelgPAR para descruzamento de participações societárias

A Eletrobras informou nesta quinta-feira, 3, que concluiu a assinatura de contrato com a Companhia Celg de Participações (CelgPAR) para descruzamento das participações societárias minoritárias nas SPEs Vale do São Bartolomeu Transmissora de Energia (VSB) e Lago Azul Transmissão (LAZ).

Em comunicado enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a empresa explica que a conclusão se dá por meio da aquisição, pela ELetrobras, de 10,0% da participação detida pela CelgPAR na VSB por R$ 36,3 milhões e a venda da participação de 49,9% na LAZ detida pela Eletrobras para a CelgPAR por R$ 7,4 milhões.

Com a conclusão da transação, que está sujeita à condicionantes usuais de mercado, a Eletrobras concluirá a consolidação de 100% de participação em VSB, transmissora composta por 161,5 km de linhas de transmissão e uma subestação, localizadas no estado de Goiás e no Distrito Federal, que totalizam R$ 50,5 milhões de RAP (2024/25).

"A operação reforça o compromisso da Eletrobras com a otimização de participações minoritárias, seguindo a disciplina de capital, e simplificação de sua estrutura conforme previsto em seu Plano Estratégico", diz a empresa.