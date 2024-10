Tabata sobe tom contra Boulos e ironiza paz na Globo: 'Todo mundo fofinho'

A candidata à Prefeitura de São Paulo Tabata Amaral (PSB) subiu o tom contra o seu rival Guilherme Boulos (PSOL) e ironizou o clima de tranquilidade durante o debate da TV Globo, nesta quinta-feira (3).

O que aconteceu

Tabata questionou Boulos, no segundo bloco, sobre mudanças de posicionamento que ele teve ao longo do tempo. "Você tem todo o direito a pensar o que você quiser, mas o eleitor tem o direito de saber quem você é de verdade, no que você acredita. Você, antes, sempre foi contra as creches parceiras. Agora, diz que é a favor, mas o PSOL ainda é contra. Você era contra a GCM [Guarda Civil Metropolitana] ter armamento. Agora é a favor, mas o PSOL é contra. Quem é que vai prevalecer? É o Boulos dos marqueteiros ou é o Boulos do PSOL?", cutucou a candidata.

Boulos lamentou o tom adotado pela adversária e disse ser alvo de acusações por não renunciar a suas posições. "Em relação a creches conveniadas, eu defendo que a rede parceira tenha inclusive as mesmas condições da rede direta. Nós vamos trabalhar para melhorar suas condições de trabalho e buscar igualar a jornada e o salário com a rede direta. Em relação à GCM, eu nunca defendi GCM sem armamento. Isso não é verdade. Defendo que a GCM tenha, sim, o armamento, faça o seu trabalho. Inclusive, eu vou dobrar o efetivo da GCM em São Paulo", disse.

Na réplica, ironizou o clima de tranquilidade adotado pelos candidatos, após debates com troca de farpas e agressões físicas. "Mais uma vez, não tem nenhum problema achar A ou B, o que não dá é na véspera da eleição sair revendo tudo que você pensa por uma questão eleitoral. E acho que vale também trazer aqui o quanto está todo mundo muito fofinho, apertando o olhinho, se comportando nesse debate, graças ao bom Deus, mas é a primeira vez que acontece, não se esqueçam como se portaram nos últimos", afirmou ela.

Debate é realizado em quatro blocos de perguntas. Os dois primeiros foram utilizados com temas livres e os outros dois com temas sorteados pelo mediador, o jornalista César Tralli. Cada candidato teve 40 segundos para fazer uma pergunta, 1 minuto e 40 segundos para respostas, além da réplica e tréplica.

A TV Globo realizou o 11º (e último) debate com quatro candidatos no primeiro turno. Participaram do encontro: Boulos, Ricardo Nunes (MDB), Pablo Marçal (PRTB), Tabata e José Luiz Datena (PSDB).

Pesquisa Datafolha aponta cenário embolado e empate triplo na ponta. Boulos aparece com 26% dos votos. Marçal e Nunes aparecem na sequência com 24%, cada um. Tabata vem em seguida com 11% e Datena, 4%. Brancos e nulos são 6% e indecisos, 3%.

O Datafolha entrevistou 1.806 eleitores paulistanos entre 1 e 3 de outubro. Encomendado pela Folha e pela TV Globo, o levantamento está registrado na Justiça Eleitoral sob o código SP-09329/2024. O nível de confiança é de 95%. A margem de erro varia entre 2 percentuais, para mais ou para menos.

Participaram desta cobertura: Ana Paula Bimbati, Anna Satie, Bruno Luiz, Caique Alencar, Fabíola Perez, Gilvan Marques, Laila Nery, Rafael Neves, Saulo Pereira Guimarães, Uesley Durães e Wanderley Preite Sobrinho, do UOL, em São Paulo, e Letícia Polydoro e Caio Santana, colaboração para o UOL.