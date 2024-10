Baixar e-Título: como fazer download do app do título de eleitor digital

Com o e-Título, a versão digital do título de eleitor, é possível checar seu local de votação, consultar débitos, justificar ausência e emitir certidão de quitação eleitoral.

Como baixar o e-Título?

O aplicativo e-Título está disponível para smartphones e tablets, nos sistemas iOS e android. Para fazer o download do recurso, basta acessar a loja de aplicativos do seu celular — App Store ou Play Store.

De acordo com o TSE (Tribunal Superior Eleitoral), o recurso está disponível para o Android 6.0 e IOS 13 em diante. O órgão justifica que a medida está atrelada a questões de segurança. "Versões lançadas há mais de 6 anos pela Google podem representar risco aos dados dos usuários do aplicativo", informa.

Como usar?

Com o aplicativo já baixado em seu dispositivo, você será encaminhado para a leitura dos Termos de Uso e Política de Privacidade. Após a leitura do documento, selecione a opção "Declaro que li e concordo com os termos de uso", e depois aperte em continuar.

Agora basta inserir seus dados pessoais. Desde 2020, é possível entrar apenas com o número do CPF — sem a necessidade do número do título de eleitor.

Além do CPF, o eleitor também deverá informar o nome completo, a data de nascimento, o nome da mãe e nome do pai. Agora, o aplicativo conta também com validação facial.

Preenchidos os dados, o aplicativo ainda apresenta um carrossel de perguntas. A medida tem como objetivo reforçar a segurança na emissão do documento. Em caso de alguma informação em desacordo com a lançada no cadastro, o sistema não será validado e o e-Título não será emitido.

Por fim, será necessário criar uma senha de 8 a 70 caracteres alfanuméricos. Após passar por todas as etapas, você terá acesso ao e-título e a todas as suas funcionalidades.

Usando o e-Títtulo para votar. Vale lembrar que apenas as pessoas que têm a biometria coletada pela Justiça Eleitoral poderão utilizar o aplicativo como forma de identificação no dia da votação.

Caso ainda não tenha a biometria cadastrada, é possível votar apresentando o e-Título e um documento oficial com foto — como por exemplo carteira de identidade, CNH, passaporte, carteira de categoria profissional reconhecida por lei e certificado de reservista.