Dirigido pela brasileira Kátia Adler, Festa do Cinema Francês de Portugal completa 25 anos

Começa nesta quinta-feira (3) em Portugal a Festa do Cinema Francês. O evento celebra este ano seu 25° aniversário. Os 50 filmes programados, incluindo 17 pré-estreias, serão exibidos até 13 de outubro em Lisboa e até 30 de outubro em outras 9 cidades em todo o país.

Focada na produção cinematográfica recente, a Festa do Cinema Francês é uma iniciativa do Instituto Francês de Portugal. A programação é assinada pela brasileira Katia Adler, que assumiu a direção do evento 2019, quando se mudou para Lisboa. Ela levava na bagagem a experiência bem-sucedida do Festival de Cinema Brasileiro de Paris, que ela fundou e que este ano completou 26 anos, além de outros festivais de cinema brasileiro na França (Bordeaux) e no Canadá (Montreal e Toronto).

"Sílvia Balea, do Instituto francês, que trabalhou comigo muitos anos com o Festival de Cinema Brasileiro em Paris, me convidou para fazer uma proposta de festival para dar continuidade ao que tinha 20 anos. Eu fiz a proposta, fui selecionada e há 5 anos estou à frente aqui do festival francês", conta.

Para este ano de aniversário redondo, Kátia Adler afirma que as estreias como o "O Conde de Monte Cristo", de Alexandre de La Patellière e Mathieu Delaporte, são muito aguardadas. O filme de capa e espada, baseado na obra de Alexandre Dumas, abre o festival na noite desta quinta-feira "com ingressos esgotados". A sessão contará com a presença do ator Patrick Mille, que tem dupla nacionalidade francesa e portuguesa.

"Rir à francesa"

Outro gênero de sucesso no cinema francês, as comédias, têm um lugar de destaque na programação. "Eu acabei fazendo um destaque porque eu acho que a gente precisa rir nesse momento, e porque o público português gosta mesmo das comédias", explica a diretora.

A novidade do ano é a realização pela primeira vez de uma competição, com um prêmio do público, para aumentar a participação. "Acabei escolhendo cinco filmes em competição, por enquanto somente aqui em Lisboa. Público gosta disso e os filmes também sempre pedem. Eu acho que acaba sendo um momento esperado, pelos produtores, os cineastas, e o público também participa mais do festival", acredita.

A Festa do Cinema, apontada pela imprensa portuguesa como o maior evento francês do país, bate recorde de público a cada ano. No ano passado, foram 22.000 espectadores em todo Portugal, sendo metade deles em Lisboa. "É uma programação intensiva, na qual o público português participa, mas também a comunidade francesa que tem aumentado cada vez mais aqui", relata.

O evento é uma prova da vitalidade do cinema francês no mundo, uma cinematografia que têm conquistado prêmios importantes recentemente como a Palma de Ouro, Oscar ou Urso de Ouro em Berlim. "O cinema francês é bem diverso. São mais de 300 longas-metragens feitos por ano e é uma produção que tem realmente público para tudo". Em Portugal, "o cinema francês, chega em segundo lugar na bilheteria", atrás apenas dos filmes americanos.

Festa do cinema francês no Brasil

No Brasil, existe uma versão da Festa do Cinema Português, o Festival Varilux, que acontece em todo o país com grande sucesso de público e que este ano será realizado em novembro.

Katia Adler diz que promover o cinema francês no estrangeiro é mais fácil do que promover o cinema brasileiro. "A França, institucionalmente, [com] o Instituto Francês, está do meu lado. Eles entram com verba. No Brasil, apesar de eu ter sempre o Itamaraty, a embaixada brasileira é sempre um problema. A gente está sempre lutando para o festival ter continuidade em termos de verba. Aqui não, aqui é um pouco mais fácil", compara.