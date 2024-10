Debate na Globo para prefeito de SP ao vivo: veja horário e onde assistir

O debate entre os candidatos à Prefeitura de São Paulo na TV Globo será transmitido nesta quinta-feira (3) e deve começar após as 22h. Além da TV aberta, o encontro pode ser acompanhado ao vivo na GloboNews e Globoplay.

Como será o debate da Globo

O evento será dividido em quatro blocos, sendo dois com temas livres e dois com temas sorteados. Em cada bloco, os candidatos farão perguntas e responderão dentro de tempos determinados. Cada pergunta terá 40 segundos, e a resposta 1 minuto e 40 segundos, com espaço para réplica e tréplica.

A entrada de armas de fogo foi proibida, e haverá controle de segurança com detectores de metais. Não será permitido filmar ou fotografar dentro do estúdio sem autorização prévia, conforme orientações da emissora.

A TV Globo também determinou que "é terminantemente proibido" realizar transmissões ao vivo (lives) durante o debate ou nos intervalos. Caso algum candidato desrespeite as regras ou continue a ofender os adversários, poderá ser expulso após a terceira advertência.

Na primeira advertência, o candidato perde um minuto de suas considerações finais (que têm duração total de dois minutos). Na segunda, perde o direito de fazer as considerações finais. Se houver uma terceira advertência, o candidato será convidado a se retirar do debate. O mediador, César Tralli, poderá interromper ou cortar o som do candidato em caso de infrações. Essas regras foram reforçadas após os debates anteriores em São Paulo terem sido marcados por violência física e agressões verbais entre os participantes.

Exemplos incluem o debate da TV Cultura, onde José Luiz Datena (PSDB) agrediu Pablo Marçal (PRTB) com uma cadeira, e o debate do Flow, em que um assessor de Marçal desferiu um soco no marqueteiro de Ricardo Nunes (MDB).

A Globo também limitará o uso do conteúdo do debate nas redes sociais dos candidatos. De acordo com informações obtidas pelo UOL, os candidatos poderão usar até 15 minutos de imagens do debate em seus perfis oficiais, desde que o conteúdo não seja retirado de contexto. No entanto, o uso dessas imagens para fins de propaganda eleitoral está proibido.

Candidatos convidados

Datena (PSDB);

Guilherme Boulos (PSOL);

Pablo Marçal (PRTB);

Ricardo Nunes (MDB);

Tabata Amaral (PSB).

Seguindo critérios estabelecidos pela emissora, foram convidados candidatos que possuem representatividade no Congresso Nacional e desempenho relevante nas pesquisas eleitorais.

Foram chamados candidatos de partidos com, no mínimo, cinco representantes no Congresso Nacional. Também foram incluídos aqueles que atingiram ao menos 6% das intenções de voto na última pesquisa Quaest, divulgada no dia 30 de setembro.

Entrevistas pós-debate

Após o encerramento do debate, os candidatos serão conduzidos à sala de imprensa para participar de entrevistas coletivas, cada uma com duração de 5 minutos.

A ordem das entrevistas foi definida previamente por sorteio, com a presença de representantes dos partidos. A sequência será a seguinte:

Tabata Amaral (PSB),

Guilherme Boulos (PSOL),

Datena (PSDB),

Ricardo Nunes (MDB);

Pablo Marçal (PRTB).