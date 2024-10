Boulos cita Suzane Richthofen em ataque e faz Marçal subir tom pela 1ª vez

O candidato Guilherme Boulos (PSOL) subiu o tom contra o adversário Pablo Marçal (PRTB) durante o debate da TV Globo, nesta quinta-feira (3), e citou Suzane von Richthofen para atacá-lo.

O que aconteceu

Boulos afirmou estranhar o comportamento pacífico de Marçal no debate. Isso porque, nos anteriores, o candidato do PRTB se envolveu em conflitos com o candidato do PSDB, José Luiz Datena, e seu assessor agrediu o marqueteiro de Nunes.

O candidato do PSOL disse que Marçal é "lobo em pele de cordeiro". "Estou achando muito esquisito esse perfil que o Marçal está adotando hoje. Ele tumultou a eleição inteira, agrediu, mentiu, agora ele quer posar de bonzinho, né? É um lobo em pele de cordeiro. Aliás, o Marçal acusar alguém de extremista é igual a Suzane von Richthofen acusar alguém de assassinato", afirmou.

Na mesma pergunta, Boulos questionou Marçal sobre os motivos pelos quais ele teria escolhido secretários ligados a Doria para um eventual secretariado, caso eleito. "Você indicou semana passada dois secretários do Doria [ex-governador de São Paulo], dizendo que vai chamar ele caso você ganhar essa eleição. O seu chefe de campanha era o braço direito do Doria. Você disse que é contra o sistema, pela mudança. Por que você indicou o time do Doria para governar junto com você?

A comparação de Boulos ocorreu após Marçal ter se referido a ele como "extremista". Contudo, Marçal não havia subido o tom contra os adversários até aquele momento. O ex-coach classificou Boulos como extremista de esquerda e direcionou uma pergunta a Datena sobre extremos políticos: "Você acredita que o extremismo de extrema esquerda pode governar São Paulo?"

Durante a resposta, Datena disse que apoia políticos de esquerda e direita, citando Lula e Bolsonaro. "Nos extremos só tem coisa ruim. O que está no extremo não é legal. O que está no centro só vai ser bom se o centro não continuar mantendo reféns Prefeitos, Governadores, Presidentes da república, trocando é... por cargo e por emenda, dinheiro e emenda. Tanto faz a extrema esquerda ou extrema direita, quem usa violência isso é muito condenável." Marçal disse ainda: "Temos um candidato que é extremista".

Após o debate, Boulos disse à imprensa que Marçal "posou de bom moço". "Vítima dos ataques alheios, isso não cola. Marçal me acusar de extremista, francamente, me veio a Suzane na hora na cabeça. É esse o nível de absurdo que a gente está falando quando vê a farsa que o comportamento dele expressou."

Suzane von Richthofen foi condenada em 2002 por participar do assassinato dos pais. Ela deixou a prisão no início de 2023 e, desde então, busca ocupação profissional. Estudante de direito em Bragança Paulista (SP), Suzane está prestando concurso público para trabalhar como servidora no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJ-SP).

Secretariado ligado a Doria e 'desprezo' por mulheres

Durante a resposta, Marçal rebateu dizendo que escolheu pessoas que romperam com Doria. "As pessoas que eu aceitei no meu governo são pessoas que romperam com o Doria justamente porque o Doria é do governo do Ricardo Nunes", disse Marçal, que passou a subir o tom contra o psolista.

Boulos diz a Marçal que eventual secretariado ligado a Doria o aproxima do prefeito Ricardo Nunes. "O Ricardo Nunes é cria do Doria, né? O Dória que colocou ele lá. O Marçal agora chamou o time do Doria", disse Boulos questionando se o eleitor se lembra da gestão de João Doria como prefeito de São Paulo. "Um dos piores prefeitos que São Paulo teve."

O candidato do PSOL também afirmou que Marçal tem "desprezo" pelas mulheres. "A maneira como você trata as mulheres, o que você já falou das mulheres, o seu desrespeito pelas mulheres. Eu vi outro dia um vídeo seu dizendo que as mulheres teriam um crânio menor que o dos homens e que teria que quebrar para ficar igual, uma coisa assim horrorosa, assustadora."

'Esquerdopata' e 'cordeirinho': Marçal rebate Boulos

Marçal chamou Boulos de 'esquerdopata' em relação às falas sobre mulheres. "Você virar pra mim e falar que eu não gosto de mulher, quem não gosta de mulher é alguém que tem boletim de ocorrência aqui por agressão, por violência doméstica. Você quer colocar isso na minha conta?", disse Marçal ao se referir ao boletim de ocorrência registrado pela mulher de Nunes.

O ex-coach chamou Boulos de 'depredador de patrimônio'. "Não caia nessa falácia de Guilherme Boulos. Guilherme é depredador de patrimônio público, apoiador de rachadinha, que é artigo 312 do Código Penal. Ele, sim, já foi preso, ele tá envolvido num tanto de coisa, você vai cair nessa conversinha, essa ladainha de esquerdopatia nessa cidade.

