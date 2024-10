Prefeito de Manaus lidera disputa pela prefeitura com 29,2%, diz Atlas

Pesquisa AtlasIntel divulgada nesta quinta-feira (3) mostra o prefeito e candidato à reeleição, David Almeida (Avante), na liderança da corrida à Prefeitura de Manaus.

O que aconteceu

Almeida aparece com 29,2% das intenções de voto. Capitão Alberto Neto (PL), com 22,1%, e Amom Mandel (Cidadania), com 19,8%, estão empatados tecnicamente em segundo lugar. A margem de erro é de três pontos percentuais para mais ou para menos. Mandel também está empatado tecnicamente com Roberto Cidade (União), que tem 14,5%.

Veja os números da pesquisa:

David Almeida (Avante): 29,2%

29,2% Capitão Alberto Neto (PL): 22,1%

22,1% Amom Mandel (Cidadania): 19,8%

19,8% Roberto Cidade (União Brasil): 14,5%

14,5% Marcelo Ramos (PT): 8,9%

8,9% Wilker Barreto (Mobiliza): 0,9%

0,9% Gilberto Vasconcelos (PSTU): 0,1%

0,1% Não sabem: 1,2%

1,2% Brancos/nulos: 3,3%

Segundo turno