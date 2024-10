Datafolha em SP: rejeição a Marçal vai a 53%, contra 38% de Boulos e 23% de Nunes

A rejeição ao candidato Pablo Marçal (PRTB) atingiu novo pico de 53% entre os eleitores paulistanos, cinco pontos a mais que na semana passada. Entre seus principais adversários, Guilherme Boulos (PSOL) manteve os seus 38% e Ricardo Nunes oscilou dois pontos para cima, chegando a 23%, em relação ao último levantamento do instituto.

Entre as mulheres, a rejeição ao ex-coach é mais acentuada, chegando a 59%. Entre os homens, 47% rejeitam votar no influenciador.

Enquanto isso, 39% afirma que não votaria de jeito nenhum em José Luiz Datena. O apresentador conquistou assim a segunda maior rejeição numérica do pleito. Já Tabata Amaral (PSB) aparece com 14% e Marina Helena (Novo) com 10%

O levantamento foi encomendado pelo jornal Folha de S. Paulo e pela TV Globo. Foram ouvidas 1806 pessoas presencialmente entre os dias 1 e 3 de outubro. O registro na Justiça Eleitoral tem o protocolo SP-09329/2024. O primeiro turno está marcado para o próximo domingo, 6.