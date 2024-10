Caso Rafael Miguel: Cupertino envia carta a juiz e nega ter matado ator

Do UOL, São Paulo

Paulo Cupertino Matias, preso e acusado pela morte do ator Rafael Miguel e dos pais dele, escreveu uma carta de dentro da prisão pedindo para ser solto e enviou ao Tribunal de Justiça de São Paulo.

O que aconteceu

O manuscrito tem nove páginas e o preso ''clama'' por seus direitos. A carta, enviada em junho de 2023, foi publicada pelo site Metrópoles. O UOL confirmou a veracidade do documento.

Cupertino é acusado por triplo homicídio duplamente qualificado e será julgado neste mês. Cupertino está com júri popular marcado para o dia 10 de outubro e será conduzido pela 1ª Vara do Júri, no Fórum Criminal da Barra Funda, em São Paulo.

Na carta, ele pede liberdade e afirma ser inocente. Ainda segundo o homem, seus direitos estavam sendo negados a partir de ''uma narrativa e fatos que não condizem com a verdade''.

Mensagem foi endereçada ao ''presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo''. ''Excelência, eu me encontro preso desde 16 de maio de 2022 e bem antes da minha prisão venho sendo acusado, massacrado e perseguido de formas e informações totalmente desprovidas e mentirosas'', alega.

Cupertino diz que as vítimas morreram por perfurações de arma de fogo, mas nega ter sido o autor dos disparos. ''Os relatos supõe ou achão [sic] que eu efetuei os disparos, só ouvirão [sic] os tiros ecelencia [sic]''. Homem também pede desculpas por ''não escrever corretamente''.

Ele também alega que o sigilo do processo judicial não foi respeitado. Segundo Cupertino, informações do caso foram veiculados pela imprensa em rede nacional e que a exposição irá interferir na decisão dos jurados com o ''vírus da mídia''.

O documento, no entanto, não surtiu em nenhuma decisão judicial favorável à Cupertino, informou o advogado Alexander Neves Lopes ao UOL.

O crime

Rafael Miguel e a namorada Isabela Tibcherani, em 2019 Imagem: Reprodução/Instagram

O ator Rafael Miguel e seus pais, João Alcisio Miguel e Miriam Selma Miguel, foram assassinados em junho de 2019, em São Paulo. Os três foram baleados após terem ido até a casa da namorada do ator e filha de Cupertino, Isabela Tibcherani. O crime aconteceu na Estrada do Alvarenga, no bairro Pedreira, na zona sul da capital.

Cupertino teria sido o autor dos disparos. Ele era contra o namoro da filha, e fugiu após o crime. No mesmo mês, a Justiça decretou a prisão temporária dele, que um ano depois foi convertida em preventiva.

Suspeito só foi preso em maio de 2022, em São Paulo. Ele passou por mais de 100 endereços em ao menos três países durante a fuga, e foi capturado após uma denúncia anônima.

O ator Rafael Miguel interpretou o personagem Paçoca na novela "Chiquititas", do SBT, exibida em 2013.