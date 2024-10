Veja quem são os candidatos a prefeito de Maceió (AL) em 2024

O primeiro turno das eleições de 2024, previsto para 6 de outubro, está próximo, e as campanhas já se direcionam para o fim, com a realização das últimas sabatinas e debates entre os candidatos.

Confira abaixo quem são todos os concorrentes à Prefeitura de Maceió (AL) nas eleições de 2024:

JHC (PL)

JHC (PL) é candidato à Prefeitura de Maceió (AL) em 2024 Imagem: Cleia Viana/Câmara dos Deputados

JHC, ou João Henrique Caldas, 37, é o atual prefeito de Maceió (AL) e candidato à reeleição pelo PL.

Advogado de formação e evangélico, JHC é nascido e criado em Maceió. Já foi deputado estadual (2011 a 2015) e deputado federal (2015 a 2020) pelo estado de Alagoas, e é filho de João Caldas da Silva, que foi um político influente na região.

Apoiado pelo atual presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, Caldas entrou para o PL em 2022 para apoiar o ex-presidente Jair Bolsonaro.

Lenilda Luna (UP)

Lenilda Luna (UP) é candidata à Prefeitura de Maceió (AL) em 2024 Imagem: Reprodução/Instagram/lenildaluna

Lenilda Luna, 57, é a candidata à Prefeitura de Maceió (AL) pelo partido UP (Unidade Popular). Essa é a segunda tentativa de Lenilda na corrida eleitoral para comandar a capital de Alagoas.

Apesar de ter nascido em Pernambuco, passou maior parte da sua vida em Maceió. É formada em jornalismo pela Ufal (Universidade Federal de Alagoas) - atualmente, é concursada e atua na área de comunicação da instituição.

Lenilda também tem histórico na militância de movimentos sociais. Ela é coordenadora do Movimento de Mulheres Olga Benário, que atua contra a opressão feminina e na violência contra as mulheres.

Lobão (Solidariedade)

Lobão (Solidariedade) é candidato à Prefeitura de Maceió (AL) em 2024 Imagem: Divulgação

Lobão, ou Anivaldo Luiz da Silva, 47, é o candidato à Prefeitura de Maceió (AL) pelo partido Solidariedade.

O candidato entrou na política em 2004 quando se filiou ao PSB. Antes disso, ele foi cantor, líder comunitário e produtor de filmes pornográficos.

Tentou uma vaga na Assembleia Legislativa em 2010, mas não teve êxito. Em 2016, foi eleito vereador pelo PR, quando foi o candidato mais votado da cidade. Já em 2022 foi eleito suplente de deputado estadual, em que assumiu o cargo por seis meses após o titular, Paulo Dantas (MDB), ser eleito governador de Alagoas.

Nina Tenório (PCO)

Nina Tenório (PCO) é candidata à Prefeitura de Maceió (AL) em 2024 Imagem: Reprodução/Instagram/pco.29

Nina Tenório, ou Marina Tenório, 25, é a candidata à Prefeitura de Maceió (AL) pelo PCO (Partido da Causa Operária).

Nascida em Maceió, esta é a terceira eleição de Nina como candidata. Em 2020, ela se candidatou à prefeitura, e em 2022, tentou uma vaga como deputada federal - sempre pelo PCO.

No site do partido, a candidata diz que atua pela educação pública e gratuita, legalização do aborto e por um governo de trabalhadores da cidade e do campo.

Rafael Brito (PMDB)

Rafael Brito (MDB) é candidato à Prefeitura de Maceió (AL) em 2024 Imagem: Renato Araujo/Câmara dos Deputados

Rafael Brito, 43, é o candidato à Prefeitura de Maceió (AL) pelo MDB.

Formado em Administração pela Ufal (Universidade Federal de Alagoas) e empresário, Brito é deputado federal por Alagoas e está licenciado para disputar a prefeitura.

Antes disso, atuou na secretaria de trabalho, de educação e de desenvolvimento econômico do estado - todos os cargos ocupados durante governo de Renan Filho, que atualmente é Ministro dos Transportes.

Brito está em coligação como PT, que tradicionalmente lança candidatura própria na cidade, e tem apoio do senador Renan Calheiros - cujo grupo político rivaliza com o de Arthur Lira, atual presidente da Câmara dos Deputados.