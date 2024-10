Eleição no Rio: Bolsonaro intensifica agenda e vai votar com Ramagem

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) vai participar de uma série de agendas no Rio de Janeiro ao lado do candidato do PL na capital fluminense, Alexandre Ramagem, nesta reta final da campanha para a Prefeitura do Rio. A última cartada do ex-chefe do Executivo para levar o deputado federal bolsonarista ao segundo turno contra o favorito Eduardo Paes (PSD) começa nesta quinta-feira (3) e vai se estender até o dia da votação, no domingo (6).

A campanha de Ramagem faz os últimos ajustes da programação de Bolsonaro no Rio, mas a expectativa é que o líder participe de ao menos três agendas de rua com o candidato do PL em ao menos duas regiões da cidade, zona norte e zona oeste.

No domingo, a previsão é que Bolsonaro vote ao lado de Ramagem na Vila Militar, na zona oeste do Rio. Aliados do candidato do PL apostam na participação do ex-presidente para que Ramagem suba nas pesquisas e consiga levar a disputa ao segundo turno contra Paes, que lidera com folga as pesquisas de intenção de voto.

As pesquisas eleitorais têm mostrado uma vantagem de mais de 30 pontos porcentuais de Paes, que lidera a disputa, em relação a Ramagem. O levantamento do instituto Quaest divulgado na segunda-feira (30) mostra o atual prefeito do Rio com 53% das intenções de voto. Ramagem tem 20% e o deputado federal Tarcísio Motta (PSOL-RJ) aparece com 6% da preferência dos eleitores.

A estratégia de associação de Ramagem ao clã Bolsonaro se intensificou no mês passado. Três integrantes da família Bolsonaro participaram ativamente da campanha. Carlos e Flávio participaram de uma caminhada ao lado de Ramagem na orla de Copacabana no último dia 15. A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro esteve em uma agenda ao lado do candidato do PL no dia 13, na Barra da Tijuca, na zona oeste da cidade.

Bolsonaro participou de uma agenda de rua de Ramagem no começo da campanha, em 18 de julho. Na ocasião, estiveram, além dos dois políticos, Flávio Bolsonaro, o governador do Rio, Cláudio Castro (PL), e aliados bolsonaristas em um trio elétrico estacionado em uma das ruas de acesso da Praça Saens Peña, na Tijuca.