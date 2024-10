Bolsas da Europa fecham em queda com baixo apetite por risco

As bolsas da Europa recuaram nesta quinta-feira, 3, pressionadas pelo avanço do conflito no Oriente Médio e pela resiliência da economia americana, que pode restringir a magnitude do afrouxamento monetário do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) no curto prazo.

O FTSE 100, de Londres, recuou 0,10%, aos 8.282,52 pontos. O CAC 40, de Paris, cedeu 1,32%, encerrando em 7.477,78 pontos. O DAX, referência em Frankfurt, teve queda de 0,78%, a 19.015,41 pontos. As cotações são preliminares.

O apetite por risco seguiu reduzido na sessão europeia desta quinta-feira, diante de uma economia americana mais resiliente do que o esperado e da escalada do conflito armado no Oriente Médio. Ainda que gigantes do setor de energia, como a Total (+1,45%), tenham se descolado por conta do salto do petróleo.

Localmente, o mercado discute se o Banco da Inglaterra (BoE, na sigla em inglês) e o Banco Central Europeu (BCE) podem acelerar seus ciclos de afrouxamento monetário, com ambos cortando 0,25 ponto porcentual em suas próximas reuniões, por conta de dados recentes com desaceleração da inflação e fracos de atividades. A discussão, no entanto, era insuficiente para reverter o humor de investidores por ora.

Entre as maiores baixas do dia, a Stellantis, grupo automotivo que reúne marcas como Fiat, Peugeot, Citroën e Chrysler, tombou 4% em Milão e Paris, após ter sua recomendação cortada pelo Barclays, de "acima da média do mercado" para "na média do mercado. Nesta semana, a empresa reduziu suas projeções de margem de lucro operacional e fluxo de caixa para 2024.

Em outras bolsas, o Ibex 35, de Madri, subiu 0,07%, para os 11.618,00 pontos. O FTSE MIB, de Milão, fechou em baixa de 1,50%, a 33.170,03 pontos. Já o PSI 20, de Lisboa, recuou 0,73%, aos 6.645,54 pontos. As cotações são preliminares.

*Com informações da Dow Jones Newswires