Bolsa tem queda e dólar sobe seguindo exterior

A Bolsa de Valores de São Paulo trabalha nesta quinta-feira (03) em queda de 1,64%. Depois das 14h, o Ibovespa ia a 131.327 pontos, com o mercado acompanhando a baixa nas Bolsas internacionais. Os investidores também de olho no preço do petróleo.

O dólar tem alta de 0,79%, indo a R$ 5,488. O dólar turismo ia a R$ 5,70.

O que está acontecendo?

Nas Bolsas de Nova York, tanto o Dow Jones quanto a Nasdaq estão no negativo. Os investidores aguardam o relatório de folha de pagamento de setembro, que será divulgado nesta sexta-feira (4), enquanto as tensões no Oriente Médio persistem.

O estresse com as tensões geopolíticas no Oriente Médio prejudica os mercados. "As Bolsas do mundo inteiro estão caindo hoje. A única que está subindo é a de Londres, porque eles estão baixando os juros", diz Júlio mora, fundador da Choice Investimentos.

O preço do petróleo continua subindo em meio ao aumento da tensão no Oriente Médio. No começo da tarde, tanto o Brent quanto o WTI subiam na casa dos 5%. Com isso, as ações da Petrobras (PETR3 e PETR4) respondiam. PETR3 tinha alta de 0,83%, indo para R$ 41,13, enquanto PETR4 subia 0,80%, indo a R$ 37,78.

O perigo é Israel atingir a produção iraniana. Especialistas internacionais no tema dizem que a reação do mercado tem sido muito branda até agora, diante do que pode ainda acontecer. Em entrevista hoje ao canal americano de notícias CNBC, Bjarne Schieldrop, analista chefe de petróleo do banco sueco SEB, disse que se a infraestrutura do Irã for destruída, os preços poderiam "facilmente" chegar a US$ 200 o barril.

O Citigroup, em nota, também levantou um alarme sobre esse risco. "Em tal cenário, os mercados globais de petróleo estariam em águas desconhecidas, com os preços do petróleo provavelmente experimentando um pico acentuado e significativo bem além dos recordes anteriores", de acordo com documento divulgado para investidores.

Déficit fiscal

O Tesouro Nacional divulgou nesta manhã detalhes do resultado do Governo Central de agosto, já publicado na segunda-feira (30). O déficit de R$ 22,404 bilhões foi puxado pela Previdência Social, que registrou saldo negativo de R$ 18,895 bilhões. O Tesouro Nacional também apresentou resultado deficitário, de R$ 3,405 bilhões, enquanto o resultado negativo do BC foi de R$ 104 milhões. As publicações de dados do Tesouro estão sofrendo atrasos em razão da greve dos servidores.

Nos EUA

O número de pedidos de auxílio-desemprego nos Estados Unidos subiu 6 mil na semana encerrada em 28 de setembro. O total é de 225 mil requerimentos, segundo pesquisa divulgada pelo Departamento do Trabalho do país nesta quinta-feira. O resultado veio acima da expectativa de analistas, que previam 221 mil solicitações. O dado colabora para um corte menor das taxas de juros americanas, em novembro.