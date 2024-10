Biden admite discutir ataque a instalações de petróleo no Irã

WASHINGTON, 3 OUT (ANSA) - O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, revelou que está discutindo com Israel a possibilidade de atacar infraestruturas de petróleo no Irã, que tem na exploração desse recurso natural o principal pilar de sua economia.

"Estamos discutindo isso. Acho que seria um pouco... De qualquer maneira...", disse o mandatário americano, sem dar maiores detalhes, ao ser questionado por um jornalista na Casa Branca se apoiaria bombardeios contra instalações petrolíferas iranianas.

No entanto, Biden acrescentou que não espera para esta quinta (3) uma retaliação de Israel ao ataque da última terça-feira (1º). "Em primeiro lugar, nós não 'permitimos' a Israel, nós aconselhamos Israel. E não tem nada acontecendo hoje", afirmou.

Os preços do petróleo avançaram mais de 5% apenas nesta semana devido à crise no Oriente Médio, que corre o risco de se tornar uma guerra generalizada caso Israel e Irã aumentem as hostilidades.

Biden já declarou que não apoiaria um eventual ataque a instalações nucleares iranianas, enquanto o governo de Israel estuda como reagir aos cerca de 200 mísseis disparados por Teerã na última terça.

Segundo o Irã, o bombardeio, que não deixou vítimas, foi uma retaliação pelas mortes de Ismail Haniyeh e Hassan Nasrallah, líderes do Hamas e do Hezbollah, respectivamente. (ANSA).

