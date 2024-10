Berkshire Hathaway se desfaz de mais ações do Bank of America

(Reuters) - A Berkshire Hathaway se desfez de mais ações do Bank of America nesta semana, elevando as vendas dos papéis desde meados de julho para quase 10 bilhões de dólares, à medida que Warren Buffett simplifica parte do vasto portfólio de seu conglomerado.

Em um documento regulatório divulgado na quarta-feira, a Berkshire disse que vendeu 8,55 milhões de ações do Bank of America esta semana por cerca de 337,9 milhões de dólares. No total, e empresa já vendeu cerca de 238,7 milhões de ações, ou cerca de 23% de sua participação, desde meados de julho.

A Berkshire ainda possui cerca de 10,2% do segundo maior banco dos Estados Unidos, ou uma porcentagem um pouco maior, já que o Bank of America ainda divulgará as recentes recompras de ações.

O conglomerado precisa continuar informando as vendas até que levem sua participação para menos de 10%.

Depois disso, investidores provavelmente deverão aguardar os relatórios financeiros trimestrais da Berkshire ou seu relatório trimestral de ações para saber se a empresa vendeu mais papéis.

A SEC, comissão de valores mobiliários dos EUA, exige que os acionistas que detêm mais de 10% de uma empresa divulguem as compras e vendas de ações no prazo de dois dias úteis.

As vendas da Berkshire reduziram sua segunda maior participação acionária a um tamanho mais gerenciável, que teve origem em um investimento de 5 bilhões de dólares em 2011.

A empresa também reduziu em mais da metade sua maior participação acionária na Apple no primeiro semestre do ano.

Buffett, de 94 anos, resolveu outra pendência esta semana, quando a empresa concordou em comprar os 8% que ainda não possuía de sua empresa de energia e serviços públicos Berkshire Hathaway Energy do patrimônio do filantropo bilionário Walter Scott.

A Berkshire encerrou o mês de junho com 276,9 bilhões de dólares em caixa. Ela gastará 2,37 bilhões de dólres em dinheiro na transação da Berkshire Hathaway Energy.

(Por Jonathan Stempel, em Nova York)