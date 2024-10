De Frota a Babu: os candidatos que já participaram de reality shows

Entre os candidatos que concorrem nas eleições de 2024, há nomes que já fizeram parte de reality shows. Em diferentes emissoras, as competições costumam ser sucesso de audiência e, para alguns, servem para impulsionar a carreira política.

Confira abaixo alguns dos nomes que participaram de reality shows e buscam vaga na Câmara dos Vereadores ou na Prefeitura.

Adrilles Jorge, Big Brother Brasil (2015)

Adrilles Jorge é candidato a vereador em São Paulo Imagem: Reprodução

Candidato a vereador em São Paulo pelo União Brasil, Adrilles Jorge foi um dos participantes do Big Brother Brasil 15 (TV Globo) —foi o décimo eliminado na competição.

Declaradamente de direita, Jorge diz que, caso seja eleito, vai "combater a doutrinação" que, segundo o candidato, está presente nas escolas paulistanas. O escritor ainda afirma que vai lutar pela liberdade de expressão.

Alexandre Frota, A casa dos artistas (2001)

Alexandre Frota, candidato à vereador em Cotia, participou de A casa dos artistas Imagem: Pablo Valadares - 14.dez.2022/Câmara dos Deputados

Conhecido pelas novelas Roque Santeiro (1985) e Top Model (1989), ambas da TV Globo, Alexandre Frota foi um dos participantes da primeira edição de A casa dos artistas, do SBT. O final da primeira temporada do programa marcou a maior audiência da emissora até então.

Hoje candidato a vereador em Cotia (SP) pelo PDT, o ator tem experiência política prévia ao pleito de 2024: Frota se elegeu deputado federal pelo PSL em 2018. Em uma das operações das quais participou durante seu mandado, Frota encontrou o jogador Gabigol, do Flamengo, escondido embaixo da mesa de um cassino em São Paulo, em 2021.

Segundo Frota, a violência é um dos principais problemas de Cotia.

Babu Santana, Big Brother Brasil (2020)

Ator Babu Santana é candidato pelo PSOL Imagem: Dylan Peratoni Netto Morais/Divulgação

O ator participou da vigésima edição do BBB. Atualmente, Babu Santana é candidato a vereador no Rio de Janeiro pelo PSOL.

Com foco em temas como arte, cultura e educação, Santana conta com financiamento coletivo para sua campanha.

Nas redes sociais, o ato dialoga com a população das comunidades cariocas e afirma que tem conhecimento sobre os problemas que impactam os moradores da periferia.

Cláudia Baronesa, Power Couple (2022), A Fazenda (2022) e A Grande Conquista (2024)

Cláudia Baronesa é candidata pelo Republicanos Imagem: Antonio Chahestian/Record TV

Mãe do cantor MC Gui, Cláudia é veterana nos realities da Record: participou de três formatos diferentes. Hoje, a empresária é candidata a vereadora em São Paulo pelo Republicanos.

Com o apoio do filho, Cláudia diz que um dos pilares de sua eventual presença na Câmara será o desenvolvimento das crianças por meio do esporte e, mais especificamente, das artes marciais.

Em suas postagens nas redes sociais, Cláudia debate ainda a despoluição dos córregos na capital paulista e a qualidade de vida da população que vive em comunidades.

Léo Áquilla, A Fazenda (2012)

Léo Áquilla, candidata à vereadora, participou de edição de A Fazenda Imagem: Reprodução/Instagram

Léo foi repórter em diferentes programas da RedeTV! e também na Record, onde participou da quinta edição de A Fazenda, ficando em terceiro lugar na competição geral.

Autointitulada como "mãe da diversidade", Léo atualmente faz parte da Comissão de Ética do MDB, partido pelo qual concorre à vaga de vereadora em São Paulo. Em suas redes, a candidata levanta temas como luta contra a homofobia e intolerância religiosa.

Léo foi candidata a deputada estadual em 2006, 2010 e 2014, mas não foi eleita.

Na última sexta-feira (27), Léo declarou ter sofrido ataque a tiros na zona norte de São Paulo, em que um suspeito teria atirado contra o carro em que estava. O episódio fez com que Léo encerrasse o comitê de sua campanha, suspendendo eventos e aparições públicas de cunho político até a votação.

Marcos Oliver, A Fazenda (2013)

Oliver ficou conhecido pela atuação no Teste de fidelidade, exibido pela RedeTV! e com grande audiência no início dos anos 2000. Em 2013, o ator participou da sexta edição de A Fazenda. Na ocasião, Oliver ficou com o terceiro lugar do reality.

Candidato ao cargo de vereador em São Paulo pelo PSD, Oliver indica em suas redes sociais que os principais pontos de seu eventual mandato na Câmara são relacionados à saúde, segurança e educação.